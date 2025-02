Tanto si è scritto e detto in questi lunghi mesi del tragico conflitto a Gaza, seguito alla mattanza del 7 ottobre, riguardo al rischio di logiche di importazione del conflitto. Si è detto, ho detto, che la solidarietà al diritto di autodeterminazione del popolo palestinese, non può passare attraverso una propaganda, neanche troppo sofisticamente mascherata, che nega lo stesso diritto al popolo ebraico attraverso slogan e simboli, che attingono dal peggior armamentario antigiudaico islamico e occidentale.

Si è detto, ho detto, che questa connivenza con propagande organizzate in nome di un antisionismo ideologico avrebbe avuto come prima vittima la minoranza musulmana in Europa perché avrebbe spianato la strada a gruppi islamisti che reclutano anzitutto fra le proprie comunità, cercando carne da cannone sacrificabile. Per i vertici, «Morire per delle idee, si vabbè, ma di morte lenta», come ci ha insegnato Fabrizio De André.

Il gruppo

Ora, con analoga forza, mi trovo a denunciare l’attività di questo gruppo ebraico autodefinitosi «Brigata Vitali», dal nome del fascista ebreo Dario Vitali, che scopro da un articolo di Repubblica a firma Marco Carta e Valentina Lupia, tra il 1922 e il 1923 ricoprì la carica di commissario del Fascio di combattimento di Livorno.

Ancor peggio del nome, i simboli, chiaramente ispirati alla X Mas e agli Arditi, a cui, bestemmia fra le bestemmie, viene impunemente accostato un magen David, quello scudo di Davide (non stella come comunemente si traduce) che è un massimo simbolo di difesa, mai di attacco. Magen viene infatti da lehagen, che significa difendere. Sintesi perfetta della dottrina di guerra israeliana, che quando è stata infranta (si veda Libano 1982) non ha mai portato bene né allo stato né al popolo ebraico, del resto realtà indissolubilmente legate, come dimostrano i dati sull’antisemitismo registrati dal 7 ottobre in avanti. Ancor peggio dei simboli, le parole, che richiamano il peggior linguaggio militaresco e fascista del «tanti nemici tanto onore».

Si legge nel manifesto fondativo di questo gruppo nato il 27 gennaio scorso, «Tempi duri creano uomini duri. Nasce la Brigata Vitali, contro i nemici del popolo ebraico. Cresce l’attivismo sionista militante». Profanando in un sol gesto sia la data dell’apertura dei cancelli di Auschwitz, sia il termine sionismo, una delle esperienze culturali e politiche più alte e nobili del XX secolo, che ha visto la partecipazione di menti sofisticatissime appartenenti ad ogni settore della cultura. Che ha contemplato al proprio interno uno spettro di posizioni amplissimo, che, insieme, lo ricordo a chi assimila superficialmente il sionismo ad un movimento nazionalista occidentale, hanno contribuito a creare quella realtà multiculturale che è Israele.

Le minacce

Ancor peggio della parole, le minacce, che parrebbero rivolte ad un docente del Liceo Manara di Roma, che avrebbe, il condizionale è d’obbligo in entrambi i casi, invitato i propri studenti a manifestare contro il genocidio et similia. Conoscendo dall’interno l’orientamento ideologico e l’estrema ignoranza di parte della classe docente italiana, do per scontato che, se le parole riportate sono vere, da lui mi separi semplicemente tutto, ma, è persino umiliante doverlo dire, nulla, dicasi nulla, giustifica minacce o intimidazioni. Per protestare contro eventuali distorsioni dell’insegnamento esistono canali appositi.

Fermo restando che in Italia vige un principio di libertà di insegnamento e che tutti abbiamo avuto il/la docente un po’ strambo/a. Nel mio solo liceo avevamo, nell’ordine: un prof. di filosofia che era un prete scomunicato e praticava gli esorcismi, un vecchio prof. dichiaratamente monarchico e la prof. vicina ai centri sociali di sinistra intrisa di antiamerikanismo (con la k). La loro influenza su di noi? Zero.

Inutile dire che azioni e propagande simili potranno solo portare a reazioni e propagande speculari, alimentando una violenza utile solo alle estreme delle rispettive parti. Già si leggono su sedicenti siti «comunisti» toni altrettanto indegni e pericolosi.

Mi auguro che i vertici delle comunità ebraiche intervengano subito a denunciare questi atti degenerativi e questi richiami ad una, purtroppo non nuova, identità ebraico/fascista. Un ossimoro condannato senza appello dalla storia, che oggi pare trovare nuova linfa nel clima di guerra che ci tocca vivere. Mala tempora currunt.

