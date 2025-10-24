Bullizzato da Vannacci e ignorato dai “nordisti”. Salvini è un leader a metà

true false

Da partito leninista che era, ora anche questo tratto sta sparendo dalla Lega di Matteo Salvini, e a farne le spese è proprio il segretario. L’impostazione voluta dal Senatùr Umberto Bossi era quella di una struttura interna centralizzata, con al vertice il leader indiscusso, la cui linea – una volta decisa – non è più soggetta a discussioni né viene contraddetta. Oggi, invece, la Lega si sta frammentando sotto gli occhi impotenti del segretario in mille “sotto-leghe”: c’è quella dei presidenti