La sconfitta più dolorosa in Calabria: il M5s perde anche “in casa”

Il Movimento 5 stelle non può contare neanche sui candidati identitari per mobilitare il proprio elettorato. Ha messo in campo uno dei più noti uomini di Conte, puntato su due temi di rilievo come reddito di cittadinanza e giustizia, ma non è bastato. L’ex premier deve risolvere il problema prima di fine novembre, quando la palla passerà a un altro volto del M5s, Roberto Fico

Un dato da dimenticare, per il Movimento 5 stelle e per il campo progressista. Pasquale Tridico non è andato neanche vicino alla rimonta che qualcuno si era arrischiato a ipotizzare, rimanendo a quasi venti punti dal suo avversario e fermandosi vicino al 40 per cento dei consensi. Il candidato dei Cinque stelle, padre del reddito di cittadinanza quando era presidente dell’Inps, ha ammesso la sconfitta già a metà pomeriggio. Tridico ha tirato in ballo lo spopolamento e la mancanza di strategia po