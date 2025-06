La viceministra Bellucci cita tra i requisiti la consulenza in una società di proprietà di un amico di Pepe. Ma si occupa di sanità, non di previdenza

La difesa d’ufficio del ministero del Lavoro è una non risposta sulla nomina di Mario Pepe alla presidenza della Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Dal governo ripetono che l’ex deputato di Forza Italia, di professione endocrinologo, ha i titoli per controllare i 338 miliardi di euro di fondi pensione, a cui si aggiungono gli oltre 100 miliardi di euro delle casse previdenziali dei professionisti.

Addirittura tra le competenze di Pepe viene annoverata la «consulenza presso la società Sma, operante nel settore della medicina e sicurezza sul lavoro, in tema di prestazioni previdenziali complementari e assistenza sanitaria», si legge nel documento del ministero depositato a Montecitorio.

Senza addentrarsi nelle specifiche della consulenza assegnata dalla Sma. L’unica certezza è che la società risulta di proprietà (al 90 per cento) di Sergio Tiberti, candidato (non eletto) con l’Udc alle ultime regionali nel Lazio, che conosce Pepe, proveniente dallo stesso ambiente lavorativo. Che è la sanità, non la previdenza complementare.

La genesi dell’incarico a Pepe è necessaria per inquadrare la storia. Come raccontato da Domani, Antonio Angelucci, deputato della Lega e imprenditore nel settore sanitario, si è interessato la vicenda, investendo del caso il sottosegretario del Lavoro, il leghista Claudio Durigon, che ha spianato la strada con il via libera arrivato dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, non si è potuta sottrarre. Silurando l’iniziale candidatura dell’ex europarlamentare leghista, Maria Antonio Rinaldi.

E non c’è stato alcun passo indietro, nonostante i dubbi sollevati su Pepe, che non ha un gran palmares in materia di previdenza complementare, pane quotidiano di un presidente della Covip. Il deputato del Pd, Arturo Scotto, ha presentato un’interrogazione che ha sollevato dubbi sulla presenza dei requisiti prescritti dalla legge.

Non risposta Bellucci

A Montecitorio si è presentata la viceministra, Maria Teresa Bellucci (FdI), che non ha seguito molto il dossier. Ci si attendeva che fosse il sottosegretario leghista Durigon a fornire la versione governativa, essendo più preparato sulla vicenda. Nulla da fare.

Pepe «risulta esperto in materia di welfare aziendale», ha affermato Bellucci, in quanto ha «collaborato con istituti di credito, nonché con Inpdap e Inps a progetti e attività inerenti sempre alle materie del welfare integrativo». Ma, come nelle altre occasioni, il governo non ha specificato quali siano i progetti.

L’ex deputato è sì entrato in contatto con gli istituti di previdenza e con l’Ingv, ma attraverso la Medical service 88, società di famiglia, vincitrice di appalti con quegli enti per servizi estranei alla previdenza complementare.

«Sono molto preoccupato, qui parliamo di soldi di lavoratori e chi deve metterci le mani deve sapere bene perché lo fa. Non vorrei lo facesse per conto di qualcun altro», ha detto Scotto. «Un po’ di competenza e legame con il settore deve esserci, quando la legge è molto assertiva sulle qualità che deve possedere chi deve dirigere questo organismo di controllo», ha aggiunto.

Poco male. A brindare è Angelucci, che ha sistemato per sette anni un vecchio amico e soprattutto ha un profilo di fiducia in una casella chiave. I fondi pensione sono sempre più importanti nel campo sanitario, centro della sua attività imprenditoriale.

