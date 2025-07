Pieni poteri alla società in house della Camera, la Cd servizi, che nell’ultimo anno ha già portato sotto il proprio controllo varie attività, dalla ristorazione alla pulizia di Montecitorio.

Finora senza alcun risparmio per le casse dell’istituzione. Anzi, il consuntivo del 2024 riporta un aumento di quasi mezzo milione di euro, esattamente 462mila euro, alla voce «servizi di ristorazione» rispetto a quanto previsto dal bilancio di previsione.

Poco male. L’obiettivo di Fratelli d’Italia di rafforzare ulteriormente la società è stato dichiarato nell’ordine del giorno al bilancio interno della Camera, firmato dal deputato meloniano, Marco Perissa, e approvato ieri a Montecitorio.

Ci aveva provato lo scorso anno e lo ha rifatto a distanza di 12 mesi. Il testo vuole «ampliare l’ambito delle attività da affidare alla società». Significa affidare alla Cd servizi anche i servizi di facility management, garantiti dalla Operosa spa, e di supporto del comparto audio-video, forniti dalla Telefonica srl, insieme ad altre attività, oggi nelle mani di altre realtà aziendali.

L’intento dei meloniani è di avere una regia unica. E qui c’è il sospetto di una volontà di controllo capillare del palazzo. La Cd servizi è stata infatti fortemente voluta dal deputato questore di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.

I vertici della società della Camera sono considerati vicini a FdI: l’amministratore unico è Antonio Menè, consigliere parlamentare, che secondo quanto raccontano nei corridoi di Montecitorio vanta buoni uffici sia con il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che con Trancassini.

Il direttore generale è invece Marco Achilli, nominato a giugno del 2024, al termine della procedura di selezione avviata dagli uffici di Montecitorio.

Resterà in carica fino alla metà di giugno del 2027 (con possibilità di rinnovo per altri tre anni) con un compenso annuo di 130mila euro all’anno. Chi lo conosce parla di una sua vicinanza a FdI di vecchia data. Nella sua carriera è stato anche direttore commerciale di Centostazioni, società del gruppo Ferrovie successivamente sciolta. Il salto di qualità è arrivato con il governo Meloni.

Doppio incarico

Per oltre un anno Achilli ha ricoperto un doppio incarico: dal marzo del 2023 era amministratore delegato di Equitalia Giustizia, società del ministero dell’Economia ma che opera per conto del ministero della Giustizia, principalmente per la gestione del fondo delle risorse poste sotto sequestro. Achilli percepiva per questo incarico una remunerazione di 135mila euro annui. Una sovrapposizione di poltrone, dunque.

Solo qualche settimana fa, peraltro a pochi giorni dall’interrogazione presentata dal deputato del Pd, Vinicio Peluffo, Achilli ha lasciato il ruolo di ad di Equitalia Giustizia, restando in sella solo alla Cd servizi. Dalla Camera fanno sapere che ha voluto assicurare «la sua disponibilità alla stessa Equitalia Giustizia per la continuità aziendale nei precorsi mesi». Un’uscita di scena al rallentatore, lunga più di un anno.

Ora Achilli si trova tra le mani su una piccola miniera d’oro. La Cd servizi ha chiuso il proprio bilancio in attivo, macinando utili grazie ai rincari dei prezzi alla buvette e al ristorante di Montecitorio.

I ricavi dai servizi di ristorazione ammontano a 2,4 milioni di euro contro una spesa per le derrate alimentari di solo 723mila euro. Un guadagno netto di 1,6 milioni di euro.

Ma non tutto splende all’ombra della società di Montecitorio. Restano prima di tutto dei dubbi di trasparenza sollevati dal Pd. «L’analisi svolta dall’Ufficio di presidenza non è risultata idonea a risolvere le criticità relative ai costi di manodopera, agli oneri connessi al modello organizzativo; ai costi di funzionamento, ai costi per forniture», hanno evidenziato i deputati del Pd, Andrea De Maria e Stefano Vaccari, chiedendo un quadro informativo più puntuale.

