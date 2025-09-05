Un emendamento al decreto Infrastrutture garantisce un iter più rapido e meno vincoli ambientali per opere ritenute di interesse strategico nazionale nell’ambito della Difesa. La protesta del movimento che si oppone alla costruzione di una base tra Pisa e Pontedera. Il nodo delle infrastrutture dual-use

Gli investimenti in Difesa del governo italiano non sono diretti solo verso l’acquisto di nuove armi. Ingenti fondi sono destinati anche alla costruzione di nuove infrastrutture dual-use (come il Ponte sullo Stretto) e di basi militari. Opere che il governo vuole costruire aggirando i vincoli ambientali, per ridurre tempi e tagliare la burocrazia.

Un caso emblematico, di cui si discute dal 2022, è quello della base destinata a ospitare il reggimento paracadutisti Tuscania e il Centro cinofili.

Il progetto in realtà è sul tavolo già dal 2019, quando la Camera ha impegnato il governo a valutare le risorse per costruire una base da situare vicino a Camp Darby, la base militare statunitense presente in Toscana. Il progetto è stato inviato alle istituzioni locali solo nel 2021 e l’8 giugno 2022 si è riunito il tavolo inter-istituzionale con rappresentanti di regione Toscana, comune di Pisa, provincia di Pisa, parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ministero della Difesa e Arma dei carabinieri.

Il tavolo si è chiuso a settembre 2023 con la decisione di costruire le nuove infrastrutture in un’area che va da Pisa a Pontedera. Più nel dettaglio, il progetto interesserà l’area del parco di San Rossore e la tenuta Isabella a Pontedera, con un consumo di territorio di 140 ettari. Anche il costo dell’opera, nel frattempo, è aumentato: se all’inizio si parlava di 190 milioni, si è arrivati adesso a una previsione di spesa di 520 milioni di euro.

Il progetto però ha dovuto fare i conti con l’opposizione del movimento No base, che negli anni ha chiesto alle istituzioni anche maggiore trasparenza nelle procedure decisionali e un confronto pubblico sulla nuova opera. Il tutto senza risultati positivi. Anzi, come denunciano i No base, il governo sta agendo in senso esattamente opposto.

Semplificazione e vuoti normativi

Il nodo della questione è il decreto legge 73/2025 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici”. Il cosiddetto decreto Infrastrutture presenta al suo interno alcuni emendamenti, aggiunti poco prima della sua approvazione finale, l’8 agosto, che rendono più facile e rapida la realizzazione delle infrastrutture militari.

L’emendamento che attira l’attenzione dei No base è il 3 septis, che aggiunge “Disposizioni urgenti in materia di valutazione ambientale relativa a progetti o parti di progetti aventi quale unico scopo la difesa nazionale”. Questa aggiunta interviene su un altro decreto legge, il numero 152 del 3 aprile 2016, che disciplina le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (Via) e in particolare sull’articolo 6 comma 10.

Quest’ultimo prevede che «ministro dell’Ambiente e dei Beni culturali possano escludere, valutando caso per caso, alcune opere dalla Via, nel caso in cui siano opere di difesa nazionale e nel caso in cui la Via possa compromettere la realizzazione delle stesse».

Ciò vuol dire che alle opere ritenute funzionali alla difesa nazionale sarà applicato un iter più rapido e che aggira gli obblighi di valutazione ambientale e paesaggistica. Inoltre, il ministero dell’Ambiente avrà a disposizione solo 30 giorni per opporsi alla decisione della Difesa e bloccare la realizzazione di un’opera classificata come di interesse strategico nazionale.

Più a monte il problema sta nel fatto che, dal 2004 a oggi, il ministero della Cultura e quello della Difesa non hanno mai emanato un DPCM che doveva regolare proprio la costruzione di opere militari su terreni vincolati. Il governo, dunque, ha sfruttato un vuoto normativo e trasformato una prassi fondata fino a quel momento proprio sull’assenza di regolazione in una norma esplicita di semplificazione.

Infrastrutture dual-use

Il caso della base toscana crea così un precedente che potrebbe essere utilizzato per la realizzazione di altre opere militari di «difesa nazionale». La lista è ben lunga, se si considera che le opere finanziate con fondi europei del progetto TEN-T – come ad esempio la Tav e la diga del porto di Genova – sono considerate dual-use e potrebbero rientrare nella stessa categoria usata per inquadrare la base di prossima costruzione tra Pisa e Pontedera.

«La possibilità di fatto di bypassare la Valutazione di impatto ambientale per progetti strategici per la difesa nazionale ci dà la misura di come i processi democratici possano essere sacrificati in nome della “prontezza” militare», afferma Fausta Pascali, del movimento No base.

L’argomento è anche al centro della tre-giorni, che terminerà il 7 settembre, organizzata dal gruppo al campeggio “I tre pini”, a Pisa. «Capiremo come, a partire dalle lotte territoriali, si possa concretamente rallentare la corsa al riarmo europeo. Elaboreremo strumenti e pratiche collettive per pretendere trasparenza sui progetti della nuova base militare e poter collaborare con i lavoratori che operano nelle infrastrutture già esistenti (porti, aeroporti e ferrovie) per bloccare il flusso di armi e mezzi che oggi rendono la Toscana un hub logistico militare».

