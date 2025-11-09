Campania degli scandali, il candidato pro Fico e l’imputato vicino ai clan

true false

Ci sono ex, attuali e futuri impresentabili nelle liste del campo largo che sostengono Roberto Fico come candidato presidente della Campania. Un carro largo più che un campo dove entrano fedelissimi, figli di, imputati, parenti di boss. L’ex presidente della Camera vuole vincere e imbarca chiunque. Agogna lo scranno che fu dell’arcinemico Vincenzo De Luca, oggi alleato indigesto, ma imprescindibile per battere le destre. La sua lista sarà fondamentale per il risultato finale. Fondamentali sarann