caccia all’ultimo voto

Trasformisti, indagati e condannati: in Campania la Lega è dei capibastone

Nello Trocchia
20 novembre 2025 • 07:00

Michela Rostan è la candidata forte salviniana: è la regina dei cambi di partito. Il suo sponsor è la sottosegretaria Pina Castiello. A sostenere l’asse anche l’ex senatore Vincenzo Nespoli, che seppure ai domiciliari non rinuncia a girare liberamente nel feudo

«È l’ultima volta che partecipo a questo teatrino indegno, senza comprare voti e dare posti di lavoro sembra impossibile concorrere. La corsa è truccata». Lo sussurra un politico di centrodestra candidato in una lista a sostegno di Edmondo Cirielli presidente. Non ci mette la faccia, ma lo dice guardando con sconforto le liste, ascoltando quello che arriva dai territori, e pesando il potere di portatori di voti e capi bastone. I veri vincitori delle elezioni campane. E non c’è coalizione che si

Per continuare a leggere questo articolo

Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.