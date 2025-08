La situazione in Campania è grave ma non è seria. Dopo il sospirato via libera di Giuseppe Conte alla candidatura di Matteo Ricci nelle Marche, gli occhi dei maggiorenti del centrosinistra tornano a guardare alla Campania.

Quella che ormai appare più una situationship che un’alleanza vera e propria – solo a pronunciare la parola «organica» a Conte viene l’orticaria – veleggia a questo punto verso un accordo che non è ancora dietro l’angolo, ma quasi sicuramente arriverà.

L’ottimismo cresce soprattutto in zona Pd, dove più di qualcuno nei giorni scorsi aveva sofferto la condiscendenza con cui i Cinque stelle si sono arrogati il diritto di veto sulla candidatura di Ricci.

Sbloccata la situazione marchigiana, ora sembra a portata di mano anche l’accordo sulla successione di Vincenzo De Luca. Certo, i presupposti non sono dei migliori, dopo le dichiarazioni al vetriolo del presidente uscente sul possibile candidato Roberto Fico.

Ma le fantasie di strappo che gli sono state attribuite dalla stampa nelle ultime ore vengono negate con decisione: «Nessuna lista civica», né dentro né fuori dal perimetro della coalizione.

I timori del M5s

Le dichiarazioni di De Luca avevano provocato agitazione anche nel Movimento 5 stelle, dove nelle ultime ore erano in attesa di un segnale da parte dei dem che la situazione si fosse chiarita anche con i «potentati locali», come li ha chiamati durante la sua ultima conferenza stampa Conte. «Non facciano scherzi» era la sintesi che circolava tra i corridoi di via di Campo Marzio, nella consapevolezza che il successo in Campania è essenziale per la buona salute del centrosinistra di qui al 2027 e che l’asse giallorosso che a Napoli tiene fermamente in pugno Gaetano Manfredi può fare il salto di qualità con una vittoria. A cui, però, è essenziale che collaborino tutti, anche De Luca.

Di svolte a strettissimo giro, comunque, non se ne vedono all’orizzonte. Ultimo appuntamento prima delle vacanze, la riunione di domani di De Luca con i suoi, per rassicurare i suoi fedelissimi sul loro futuro nel centrosinistra. Per quanto riguarda il centrosinistra, verosimilmente, il dialogo – che viene raccontato come «fitto e costante» – proseguirà carsico durante la pausa estiva, e tornerà in superficie alla ripresa della vita politica. Ma nessuno si agita: in fondo, all’ordine del giorno ci sono altre regionali con scadenze più ravvicinate, innanzitutto Toscana e Calabria.

Mentre in Toscana i Cinque stelle non hanno ancora sciolto la riserva sul loro appoggio anche se a prescindere dalla loro decisione la ricandidatura di Eugenio Giani sembra ormai cosa fatta, la Calabria si preannuncia come nuovo terreno di confronto all’interno della coalizione. Con le sue dimissioni il presidente Roberto Occhiuto ha colto di sorpresa il centrosinistra, e i Cinque stelle mettono già le mani avanti per portare a casa la candidatura di Vittoria Baldino.

Una decisione ancora di là dal venire, spiegano invece dal Pd, anche se la speranza è che il complicato equilibrio che è stato trovato nella strategia delle regionali possa propagarsi anche nella punta dello stivale. Anche se nessuno ignora che con la luce verde per Ricci, nonostante dica il contrario, Conte è sicuro di aver guadagnato un credito nei confronti del Pd.

I temi

Tornando alla Campania, il tempo sembra giocare a favore dell’alleanza: Puglia e Campania dovrebbero chiudere l’annata elettorale con l’appuntamento del 23 novembre, che arriverebbe a valle degli altri esperimenti (di successo, sperano ovviamente al Nazareno) andati in scena altrove.

Ma se in Puglia le questioni da risolvere sono tutte interne ai dem, dalla Campania assicurano che tutte le parti in causa interne ed esterne hanno superato veti e pregiudiziali e siedono già allo stesso tavolo.

A questo punto, proprio «per non perdersi nessuna parte per strada» – e il riferimento alle sensibilità di De Luca è fin troppo chiaro – c’è necessità di un ultimo sforzo e «della responsabilità di tutti» per allinearsi sul programma elettorale ed evitare spaccature.

La chiave, sottolineano tra i dem, è sempre la stessa: non rompere con quel che si è fatto in Campania negli ultimi dieci anni. Tradotto: non buttare a mare l’eredità di De Luca. E, d’altra parte, issare in sella una squadra che sappia governare, «altrimenti un’eventuale vittoria potrebbe rivelarsi un boomerang». Anche in questo caso, il messaggio è chiaro: non c’è spazio per una squadra che sia un dito in un occhio a De Luca e i suoi.

