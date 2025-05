Niente dimissioni e poche spiegazioni per l’imprenditore-politico assunto da un’azienda in rapporti con l’amministrazione. Da Gualtieri solo un comunicato ufficiale, ma filtra uno scontro duro. E un avviso dell’uomo dei grandi eventi: non me ne vado

Già il fatto che nel Pd Alessandro Onorato venga chiamato «la nostra Santanchè» dice molto. Dice cioè che le ironie si sprecano in quello che è ridiventato il suo partito dopo che è stato nominato assessore al Turismo, allo Sport e ai Grandi eventi nella Roma di Roberto Gualtieri.

Classe 1980, imprenditore nella ristorazione, era già stato dem vent’anni fa, eletto al Comune nel 2008 dopo aver folgorato Walter Veltroni, gran collezionista di figurine Panini. Ma per ritornarci, nel Pd, ha fatto grandi giri, come certi amori: prima è passato nell’Udc, poi nel 2013 ha sostenuto Alfio Marchini nella sua sfortunata corsa a sindaco della destra e alla fine, alle ultime comunali, è tornato all’ovile a capo di una lista civica, grazie alla regia di Raffaele Ranucci, ex senatore Pd, imprenditore alberghiero, già ad di una ragguardevole lista di partecipate – Trambus, Expo, Scuderie del Quirinale, Ente Eur, Sipra, oggi dell’Auditorium Parco della Musica – e, da ultimo ma non ultimo, grande amico dell’editore e imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, che è anche suo testimone di nozze.

Per il Campidoglio oggi Onorato è un caso, anche se lì versano otri di acqua: come ha rivelato Domani, a fine 2024 l’assessore ha venduto una casa a una società beneficiaria diretta e indiretta di appalti dal Comune, la Stardust di Simone Giacomini, oggi indagato a Roma per un’altra sua società. Il quale Giacomini lo ha assunto nella sua Bazr, piattaforma per il commercio online. Per l’assessore il nuovo lavoro era una scommessa professionale: il sindaco era stato avvertito, poi avrebbe lasciato. Poi invece ci ha ripensato e ha deciso «lasciare l’incarico entro fine mese», come ha detto al nostro giornale allegando annuncio di querela.

Lo scontro ruvido

Fin qui il sindaco ha solo comunicato che l’amministrazione «non commenta le scelte professionali private di Onorato, ma è interessata alla correttezza e all’efficacia del suo operato da assessore» e siccome «non risultano rilievi di tipo giudiziario sulla sua attività, non ci sono le condizioni di aggiungere altro rispetto a quanto finora riportato da Domani e quanto dichiarato dallo stesso Onorato, che ha affermato di aver sempre agito nella massima correttezza».

A giudicare anche solo la consecutio, c’è dell’imbarazzo. La verità è che in Campidoglio mercoledì c’è stato un confronto ruvido: Onorato ha avvisato in malo modo che non aveva nessuna intenzione di dimettersi. Poi ha prodotto una «nota» sulla vicenda riportata da Domani.

Non è la prima volta che Onorato mette nei guai Gualtieri: è successo dopo la figuraccia dell’arruolamento poi ritirato del rapper Tony Effe al concertone di Capodanno. Il cantante ancora produce post sui social su quella vicenda.

Comunque, «sic stantibus rebus», in Campidoglio nessuno parla di dimissioni. Il sindaco, spiega chi sa bene l’aria che tira su quel colle, «non sottovaluta». Ma non è neanche tipo da prendere decisioni d’impeto alla lettura dei giornali.

La questione è delicata. Quell’assessorato, cucito su misura per lui, ragazzo di Ostia riuscito a introdursi nello show-biz, è uno dei pilastri della ripartenza della Capitale: da una parte le opere pubbliche, dall’altra il rilancio turistico e dei grandi eventi. Ieri Onorato era, con Gualtieri, a fare cerimonie alla mostra della nuova fondazione PM23, Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, in piazza Mignanelli, accanto alla maison. «Su queste cose è imbattibile», spiegano i suoi colleghi. Del resto le relazioni sono il suo mestiere, anche fuori dal Campidoglio. E il sindaco «non commenta le scelte professionali private» del suo assessore, neanche se sono opportune o meno.

Anche perché Gualtieri vive una seconda giovinezza: dato per zoppicante e in bilico fino a pochi mesi fa, ora sente il vento in poppa: l’Anno Santo va in grazia di dio, la luna di miele con la città è finalmente scoppiata, i sondaggi vanno bene, la Capitale ha retto con autorevolezza l’oceanico funerale di papa Francesco e le mareggiate dei pellegrini di papa Leone XIV.

Beautiful boy

Poi c’è la politica. Onorato è stato ripescato a sinistra da Ranucci. Per un navigatore di lungo corso come lui – è stato il mitologico proprietario del veliero Skagerrak, secondo alcuni appartenuto a Hitler – le esuberanze compravendistiche del giovanottone sono ingenuità dettate dall’arroganza.

Ma alla sinistra romana una «lista beautiful» che peschi nel generone romano serve sempre e da sempre, dai tempi di Francesco Rutelli. Onorato è piaciuto a Gualtieri, che lo ha arruolato, a Goffredo Bettini, grande sostenitore di “gambe” di centro che lo ha elogiato in qualche intervista, e a Stefano Bonaccini, che lo ha avuto tra i fan al congresso Pd (ora l’assessore ne impreziosisce la corrente). Nel suo destino c’era scritta, almeno fino a qualche giorno fa, la guida di un’area moderata per il bis di Gualtieri. E un suo ruolo utile nello scontro con la destra, a sua volta tentata di schierare Giovanni Malagò. Che è un Onorato che ce l’ha fatta. Al Campidoglio, va detto, questi dettagli da 6 per cento oggi interessano meno.

Se invece avesse voluto ripassare a destra, anche lì aveva qualche carta: lasciato l’assessorato (come in effetti aveva in testa di fare), e “depurato” dal gualtierismo in un paio d’anni, c’è chi lo vedeva tornare nel 2027 come civico, una specie di Marchini-bis (non andò bene, ma rielezione assicurata).

Ora l’assessore dice di aver scelto di restare assessore. E Gualtieri di tenerselo.

