Campo largo, un’alleanza a perdere. Per Schlein e Conte un bagno di realtà

Il contiano Tridico resta 20 punti indietro. Taruffi: «I conti si fanno a fine tornata». Tocca a Toscana, Campania, Puglia e Veneto. Ma lo stato di salute della coalizione è grave. Avs: «L’alleanza è improvvisata, un cambio di passo non può essere più rinviato»

true false

L’ora della verità per il campo largo è suonata in Calabria. Ed è un’ora più nera di quanto già nera non fosse attesa. Il trionfo del presidente Roberto Occhiuto era scontato. A bruciare forte, a sinistra, è la distanza che l’uscente ha dato al candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, europarlamentare M5s, ex presidente Inps, di certo uno dei volti più conosciuti del Movimento: il forzista vola poco sotto il 60 per cento e semina l’avversario al 40. Quasi 20 punti. Allo scorso voto regiona