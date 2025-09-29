Incarichi no limits: Caputi confermato (anche) da Crosetto

Nonostante i mille problemi sul tavolo, il capo di gabinetto di Meloni continua a fare incetta di incarichi. Oltre a essere alla presidenza del Consiglio, in una casella quantomeno delicata, è stato anche confermato al ministero della Difesa

Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la nuova rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

A palazzo Chigi è l’uomo dei dossier scottanti, chiamato a sciogliere i nodi più intricati per ii governo. Nonostante i mille problemi sul tavolo, Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Giorgia Meloni, continua a fare incetta di incarichi. Oltre a essere alla presidenza del Consiglio, in una casella quantomeno delicata, è stato anche confermato al ministero della Difesa. Dal 2022, è infatti uno dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione (oiv) della performance a palazzo Baracchini.