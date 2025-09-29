razza poltrona

Incarichi no limits: Caputi confermato (anche) da Crosetto

Stefano Iannaccone
29 settembre 2025 • 07:00

Nonostante i mille problemi sul tavolo, il capo di gabinetto di Meloni continua a fare incetta di incarichi. Oltre a essere alla presidenza del Consiglio, in una casella quantomeno delicata, è stato anche confermato al ministero della Difesa

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la nuova rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

A palazzo Chigi è l’uomo dei dossier scottanti, chiamato a sciogliere i nodi più intricati per ii governo. Nonostante i mille problemi sul tavolo, Gaetano Caputi, capo di gabinetto di Giorgia Meloni, continua a fare incetta di incarichi. Oltre a essere alla presidenza del Consiglio, in una casella quantomeno delicata, è stato anche confermato al ministero della Difesa. Dal 2022, è infatti uno dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione (oiv) della performance a palazzo Baracchini.

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.