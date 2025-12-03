Le infrastrutture di Salvini

La carica dei manager: l’Ansfisa diventa il poltronificio della Lega

Stefano Iannaccone
03 dicembre 2025 • 07:00

L’agenzia per la sicurezza di reti stradali e ferroviarie ha un buco di organico di circa il 30 per cento. I leghisti vogliono tagliare altro personale e istituire nuove figure apicali

Da vigilante per la sicurezza delle infrastrutture a poltronificio con il timbro della Lega di Matteo Salvini. All’insegna di più manager e meno ispettori. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) va ancora avanti a scartamento ridotto in termini di organico. Ma i leghisti continuano a non voler cambiare una virgola. Il primo punto della strategia prevede la conferma del direttore, Domenico Capomolla, in scadenza nella prossima

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.