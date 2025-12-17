il bilancio vale un miliardo

Caro Montecitorio: consulenti e social fanno volare i costi della Camera

Stefano Iannaccone
17 dicembre 2025 • 07:00

Per gli staff a chiamata è prevista la spesa ulteriore di 2 milioni. Il bilancio in rosso si regge coi tagli ai dipendenti e usando le risorse accantonate

L’assunzione di consulenti e staff a chiamata diretta che farà spendere oltre 2 milioni di euro in più nel prossimo biennio, la comunicazione per dare un’immagine più “pop” provocherà esborsi per altre decine migliaia di euro. E anche la ristorazione appaltata alla società in house della Camera, la Cd Servizi spa, non ha prodotto alcun beneficio, se non la moltiplicazione di incarichi. Sono varie le voci di spesa che aumentano a Montecitorio, mettendo i conti in rosso. L’impegno della Camera, at

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.