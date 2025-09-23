Campagna elettorale

Casa, lobby e lavoro: Meloni mette in moto la macchina delle bugie

Stefano Iannaccone
23 settembre 2025 • 07:00

La premier parla di lotta alle rendite di posizione, ma ha fatto poco. Sull’edilizia rivendica l’uso di un fondo istituito già dal governo Letta 

La macchina meloniana della propaganda non conosce soste. Ancora di più di fronte a una platea amica, come quella di Fenix, la festa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia che si è celebrata nello scorso fine settimana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra una spremuta di livore verso gli avversari e un’auto esaltazione per il proprio operato, domenica mattina si è fatta prendere la mano, promettendo di «superare le troppe rendite di posizione che tengono imbrigliata questa nazi

