Niente nuove, buone nuove. È questo il motto del governo, che vale per le regionali e anche per i tanti guai interni pronti ad esplodere. Il più delicato è quello che riguarda il ministero della Giustizia e in particolare il guardasigilli Carlo Nordio, ancora alle prese con il caso Almasri e in pendenza di decisione da parte del Tribunale dei Ministri, che deve ancora decidere se archiviare o emettere un provvedimento di rinvio a giudizio per i coinvolti: Nordio, il sottosegretario Alfredo Mantovano, Matteo Piantedosi e Giorgia Meloni.

Secondo indiscrezioni, il più a rischio è proprio il titolare di via Arenula e la decisione era attesa per ieri, mercoledì. Invece, tutto tace e i termini sarebbero scaduti il 30 giugno. Termini ordinatori si intende, dunque non tassativi per i magistrati che compongono il collegio. Quindi la decisione potrebbe arrivare in un giorno qualsiasi nel prossimo futuro.

Ecco perché la mancanza di novità fa tirare un sospiro di sollievo a Nordio e anche alla sua capa di Gabinetto, Giusi Bartolozzi, che ha avuto una parte da protagonista nella gestione delle carte sul generale libico di cui la Corte penale internazionale aveva chiesto l’estradizione e che invece l’Italia ha rimpatriato.

Invece, il ministro della Giustizia ha incassato una buona notizia: il Senato ha approvato anche l’articolo 4 della riforma costituzionale, che istituisce l’Alta corte disciplinare per i magistrati. Il via libera finale al testo che separa le carriere di giudici e pm e introduce due Csm con membri sorteggiati è previsto per il 22 luglio.

Più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto, ma comunque una data certa che permette a Nordio di andare in vacanza con la riforma che porta il suo nome approvata in prima lettura e pronta a cominciare la seconda non appena la Camera riaprirà dopo la sospensione estiva.

Una buona notizia per tutti, nel centrodestra. Ormai la riforma della giustizia è diventata l’unico vessillo dietro a cui sono disposti a marciare tutti i partiti al governo, anche in vista del referendum costituzionale che si dovrebbe celebrare la prossima primavera e sarà una prova generale delle prossime elezioni politiche.

Eppure, questo non basta a rasserenare il cielo sopra via Arenula. Sulla scrivania del ministro c’è una bomba pronta a esplodere che si chiama Pnrr: l’obiettivo in materia di riduzione del 40 per cento dei tempi di decisione della giustizia civile è lontanissimo dall’essere raggiunto e un fallimento significa perdere l’intero pacchetto di fondi.

Per questo gli uffici del ministero sono disposti anche ad accettare la mano tesa del Csm, che ha approvato una delibera con una serie di proposte. Significherebbe chiedere aiuto alla stessa istituzione che si cerca di smantellare con la riforma costituzionale: non una scelta facile politicamente ma a mali estremi estremi rimedi.

Le regionali

Anche di questo, secondo quanto riportato dai partecipanti, si sarebbe parlato al vertice di centrodestra a palazzo Chigi. Presenti Meloni, Salvini, Maurizio Lupi e Antonio Tajani, l’argomento caldo erano le prossime elezioni regionali per cui vanno spartite le regioni e soprattutto scelti i candidati. «Di regionali non abbiamo parlato», ha invece detto Tajani all’uscita. «Abbiamo fatto il punto della situazione, a dimostrazione del fatto che nel governo c’è perfetta sintonia. Andremo avanti fino alla fine della legislatura». Un modo per glissare sul fatto che i nomi ancora non ci sono, anche se informalmente la corsa è già cominciata in molte regioni.

Ad oggi, l’orientamento è quello di lasciare la Puglia a Forza Italia con Mauro D’Attis in una corsa disperata contro l’eurodeputato Antonio Decaro (sempre che il Pd confermi il suo nome); a Fratelli d’Italia toccherà la Toscana con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi a vedersela con l’uscente Eugenio Giani (anche lui in stand-by dalla segreteria dem perché manca il sì del Movimento 5 Stelle), la Campania con Edmondo Cirielli e le Marche con l’uscente Francesco Acquaroli in opposizione all’eurodeputato Pd Matteo Ricci.

Secondo questa ripartizione, il Veneto rimarrà alla Lega e proprio questo, secondo fonti di centrodestra, sarebbe il nodo ancora da sciogliere prima dell’annuncio ufficiale. Salvini ancora non ha sciolto le riserve sul nome, che dovrà ricevere il placet dell’uscente Luca Zaia e il nulla osta anche di Meloni: sul tavolo ci sono quello di Alberto Stefani e della vice di Zaia, Elisa De Berti, ma nulla è ancora certo.

Dunque meglio aspettare, perché gli scenari potrebbero anche evolversi e comunque va cercato e trovato un buen retiro per Zaia, per cui Salvini ha ipotizzato un «incarico nazionale» dopo averlo incontrato due giorni fa. All’uscita dal vertice, proprio il ministro dei Trasporti è sembrato il più contento: «É andata benissimo». Poi ha scherzato coi giornalisti: «Il prossimo candidato in Veneto? Sono io».

I nomi dovrebbero arrivare «entro agosto», è l’assicurazione di Fratelli d’Italia. Oltre non si potrà andare, perché a settembre la campagna elettorale deve partire ovunque. La prima regione al voto sono le Marche e Acquaroli è già partito, ma servirà poi comunque del tempo per comporre le liste. Però, come viene fatto notare, anche il centrosinistra non ha ancora ufficializzato tutti i suoi nomi e quindi «siamo ancora perfettamente in tempo».

