Adesso serpeggia la parola censura in commissione di vigilanza Rai, che, fanno sapere dal Parlamento, vuole verificare: l’accusa di Fedez di avere subito tentativi di limitare la sua libertà di espressione, riferiscono, è grave, per questo, mercoledì alle 19 è stato convocato il direttore di Rai 3 Franco Di Mare.

La vicenda è nota, da quando alle 21 e 30 circa del Primo maggio il rapper e influencer Federico Lucia, in arte Fedez, è salito sul palco del concertone in diretta su Rai3 il suo discorso già criticato dal leader del Carroccio Matteo Salvini nel pomeriggio è stato esplicito: difesa del Ddl Zan contro l’omotransfobia e attacco alle posizione omofobe di alcuni esponenti della Lega, con nomi e cognomi.

Il rapper, prima di portare avanti la sua posizione sul palco ha anche detto che la vice direttrice di Rai 3, che poi si è scoperta essere Ilaria Capitani, aveva definito inopportuno il suo discorso, e che era stato portato avanti un tentativo di censura. Dopo il concertone, la smentita della Rai, seguita a ruota dalla controrisposta di Fedez un tweet con un video della telefonata degli organizzatori prima del concerto.

Nella registrazione integrale pubblicata da Domani si sente che alla telefonata hanno preso parte i conduttori del concertone Lillo e Ambra, per passare la parola ad altri, nello specifico Massimo Bonelli, direttore artistico del concerto, e Massimo Cinque, capo progetto della società «iCompany» che produce il concertone.

«Inopportuno»

Alla telefonata è stata sempre presente Capitani, lei che ha definito «inopportuno» il contesto del concerto per le rivendicazioni di Fedez e dunque il suo discorso. Un confondersi di interventi su cui la commissione vuole vederci chiaro prima di intervenire con un atto di indirizzo o una risoluzione. La vicenda, riferiscono, è complessa, proprio per il fatto che la compagnia che ha prodotto il concerto è esterna alla Rai.

Di Mare in un post su Facebook sostiene che Fedez abbia manipolato la conversazione: «A me francamente spiace sempre quando si manipolano conversazioni per far valere le proprie ragioni: che lo abbia fatto un artista del calibro di Fedez che è anche un riferimento positivo per tanti giovani mi spiace ancor di più» e ringrazia la commissione «per l’opportunità che mi da di fare chiarezza, si disegnerà in tutta la sua interezza».

La commissione chiederà a Di Mare di esplicitare gli accordi esistenti tra Rai e iCompany, per valutare se c’è stato il rischio di censura o se si è trattato di un maldestro controllo editoriale, fermo restando che per i commissari, la responsabilità resta della Rai.

© Riproduzione riservata