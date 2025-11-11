Una violenza che riguarda tutti, raccontare il femminicidio Cecchettin

Nel 2021 Alice Urciolo ha pubblicato il suo primo romanzo, Adorazione. La storia di una comunità che affronta l’omicidio di Elena, uccisa dal fidanzato Enrico: «Non è la loro storia, ma di chi li circonda: gli amici, la comunità. Secondo me è necessario mettere al centro della narrazione la società e non il singolo caso di femminicidio»

La violenza di genere non riguarda solo la vittima e l’autore, ma tira in causa tutta la società: genitori, nonni, amici, compaesani, anche sconosciuti che con le persone coinvolte non c’entrano niente. Perché quello della violenza è un fenomeno sociale e come tale deve essere affrontato, e raccontato. Proprio questo sguardo collettivo attraversa Adorazione, il primo romanzo della scrittrice e sceneggiatrice Alice Urciuolo pubblicato per 66thand2nd ormai cinque anni fa, nominato nella dozzina de