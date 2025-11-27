Italia

Enigma primarie nel centrosinistra: tutti “disponibili” nessuno le vuole fare

Lisa Di Giuseppe
27 novembre 2025 • 06:00

Conte ha paura che il Pd vada compatto a sostegno di Schlein. I timori di una legge proporzionale con premio alle coalizioni

Le vittorie ci sono, i voti pure, manca “solo” la leadership. E la coalizione, certo. Dopo la sbronza delle elezioni regionali di Campania e Puglia, dove Roberto Fico e Antonio Decaro hanno staccato i concorrenti di destra rispettivamente di 528mila e 414mila voti, il campo largo si interroga sui prossimi passi da compiere. All’orizzonte ci sono già le politiche del 2027. L’idea prevalente è che saranno una sfida a due tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Non a caso i giovani di FdI hanno invitato

