Divisioni, polemiche e assenze. Sotto il sole di Palermo del trentunesimo anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio in cui rimasero uccisi il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta si sono incrociate tutte le contraddizioni di questa stagione politica.

Dopo le manganellate ordinate dalla questura di Palermo che hanno impedito a studenti, sindacalisti, esponenti dell'Anpi, associazioni antimafia di raggiungere nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci l'Albero Falcone, anche il 19 luglio è stato inghiottito nel tritacarne che ha il sigillo del governo Meloni. La premier ha preso parte all’evento istituzionale presso la caserma Lungaro e qui si è consumato il primo strappo alla prassi.

Già dalla vigilia della commemorazione è stato chiaro che aria pesante tirasse in città, quando con una sola riga diramata dalla questura si è chiarito che «la cerimonia presso la caserma Lungaro non sarà aperta alla stampa». Un clamoroso dietrofront rispetto alla nota diramata poche ore prima nella quale si invitavano invece i cronisti a presenziare alla cerimonia commemorativa con la deposizione delle corone d'alloro in ricordo dei caduti all'interno dell'ufficio scorte della caserma Lungaro.

Per la prima volta nella storia delle celebrazioni per la strage di via D’Amelio, dunque, la cerimonia è stata blindatissima. «Questioni di riservatezza», dicono dalla questura. Ma l'imbarazzo è palpabile. Una fonte interna ha fatto sapere che l'ordine di blindare l'evento è arrivato «da molto in alto, ma non capisco il reale motivo dato che questo genere di manifestazioni non ha particolari problemi legati alla sicurezza. Ogni anno, prima d'ora, i giornalisti potevano tranquillamente accedere in una postazione creata ad hoc per loro». Quest'anno, invece, sono rimasti fuori dalla caserma.

Meloni ha parlato pochi minuti con i cronisti fuori dalla prefettura in un rapido punto stampa, sottolineando «l'impegno del suo governo nella lotta alla mafia». Dopo Meloni è andata alla chiesa di San Domenico a Palermo dove è sepolto Giovanni Falcone, per poi spostarsi al cimitero di Santa Maria del Gesù in cui risposa Borsellino. Al termine, ha presieduto il comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. Poi ha lasciato la città, per partecipare ad un evento della Guardia costiera a Civitavecchia. Lasciando ai suoi la partecipazione alla fiaccolata serale, l’evento organizzato dalla destra palermitana.

La città invece si è ritrovata, come ogni anno, all’evento del pomeriggio in via D'Amelio, nell'ambito della manifestazione “Io so chi è Stato” organizzata dalle Agende Rosse per chiedere «verità e giustizia». Proprio nel luogo teatro della strage però le massime istituzioni cittadine e di governo regionale e nazionale non si sono fatte vedere.

Il sindaco Roberto Lagalla, sostenuto in campagna elettorale dai condannati Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro, e il presidente della Regione Renato Schifani, imputato nel processo all’ex paladino dell'antimafia Antonello Montante, hanno partecipato alle cerimonie istituzionali, ma si sono tenuti ben lontani dall'albero della pace di via D'Amelio, limitandosi ai comunicati stampa.

L’assenza più pesante, però, è stata quella di Giorgia Meloni. «Non è venuta qui per paura di essere contestata», ha detto Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, «a lei dico di non avere paura perché noi non respingiamo nessuno». A distanza le ha chiesto di nuovo conto delle «esternazioni inopportune e offensive del suo ministro Nordio che vuole cambiare un articolo fondamentale nella legislazione che ci ha lasciato Paolo e Giovanni Falcone».

A distanza, Meloni ha fatto sapere di aver «fatto la cosa più istituzionale» partecipando alla commemorazione in caserma e di «non essere mai scappata» per paura di contestazioni ma che «queste polemiche non aiutano le istituzioni».

Sul fronte opposto, la segretaria del Pd Elly Schlein ha invece scelto di essere in via D’Amelio: «Il contrasto alle mafie parte dalla lotta per la giustizia sociale. Lo Stato deve arrivare prima». Presente anche l’ex magistrato e oggi senatore Cinque stelle, Roberto Scarpinato, secondo cui «l’assenza di esponenti dello Stato ha un solo significato: non possono presentarsi perchè non hanno la coscienza a posto».

Le parole di Mattarella

Al confronto vero e proprio con la stampa, invece, Meloni ha di nuovo preferito la strada della comunicazione scritta: la sua toccata e fuga in Sicilia, infatti, è stata preceduta da una lettera, pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera a cui sempre più spesso affida le sue riflessioni. Nel giorno del ricordo del suo eroe, Paolo Borsellino, ha rivendicato per il suo governo l’arresto del latitante Matteo Messina Denaro (arrestato dopo una lunga operazione di polizia a gennaio, col governo insediato a fine ottobre) e anche lo «schierarsi al fianco dei magistrati», pur dopo le violente polemiche proprio con le toghe sulla modifica delle intercettazioni promossa dal guardasigilli Carlo Nordio. Lo stesso che ha aperto il fronte dello scontro con l’antimafia, proponendo la rimodulazione del concorso esterno in associazione mafiosa a una settimana dall’anniversario di via D’Amelio. «Non è una priorità», hanno ripetuto tutti dentro l’esecutivo, ma lo stop politico e non di merito al ministro non è bastato a spegnere lo scontro, che ha inciso anche sugli umori delle manifestazioni di commemorazione.

A tentare di chiudere la questione è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricordato come l’esempio di Falcone e Borsellino sia un invito «a combattere le zone grigie della complicità con la stessa fermezza con cui si contrasta l'illegalità». Un riferimento non casuale, visto che il concorso esterno in associazione mafiosa era stato congegnato dai due magistrati proprio per colpire le connivenze in quella che loro chiamavano appunto la «zona grigia».

Anche la stessa Meloni, incalzata dalle domande, ha dovuto aggiungere qualcosa di più rispetto all’iniziativa del suo ministro: «Le cose che si vogliono fare si fanno e del resto si può evitare di parlare. Nordio forse dovrebbe essere più politico». Polemica chiusa forse, ma ennesima occasione rovinata al governo Meloni da parte del guardasigilli. Anche quando venne arrestato Matteo Messina Denaro, infatti, i festeggiamenti vennero superati dalla polemica sui «mafiosi che non parlano al telefono».

Ora il governo andrà avanti: Meloni ha promesso un provvedimento di interpretazione autentica di cosa si debba intendere per reati di criminalità organizzata, dopo che una sentenza di Cassazione ha limitato la portata della nozione, da approvare al prossimo consiglio dei ministri.

