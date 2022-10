Alle elezioni del 25 settembre 2022 Colosimo stata eletta deputata vincendo il suo collegio uninominale (quello di Latina) con oltre il 54 per cento dei voti

Chiara Colosimo, attuale neodeputata, potrebbe diventare la prossima ministra della Gioventù e dello sport. Negli ultimi anni è diventata uno dei volti più noti di Fratelli d’Italia e molti azzardano il paragone con Giorgia Meloni. Entrambe sono cresciute nel quartiere romano di Garbatella e hanno avuto una lunga militanza politica in Azione giovani.

La carriera

Alle elezioni del 25 settembre 2022 Colosimo stata eletta deputata vincendo il suo collegio uninominale (quello di Latina) con oltre il 54 per cento dei voti (poco meno di 89mila preferenze). Una cifra considerevole nonostante la destra laziale abbia un grande bacino di voti nell’Agropontino.

Ma la sua carriera politica inizia di fatto nel 2008 quando entra nella segreteria giovanile di Azione giovani Roma, mentre nel 2009 diventa presidente regionale della Giovane Italia. Un anno più tardi Colosimo viene eletta come la consigliera regionale più giovane del Lazio. In regione ha assunto la carica di presidente della commissione Trasparenza e pubblicità, oltre alla carica di vice presidente della commissione istituita per l’emergenza Covid19.

All’intero di Fratelli d’Italia si è occupata anche dell’organizzazione di eventi importanti come quello di Atreju. Colosimo ha praticato diversi sport ed è soprattutto appasionata di sci. Vista la sua giovane età, classe 1986, e il suo passato potrebbe presto essere la prossima ministra che il centrodestra ha scelto per i giovani e lo sport. Una carica, tra l’altro, già occupata da Giorgia Meloni durante il quarto governo Berlusconi, dal 2008 al 2011.

