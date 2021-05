È stato Carlo Calenda a dargli un po’ di fastidiosa notorietà. Quando, rifiutando le avance del Pd, ha detto: «Non voglio fare il sindaco dipendendo da Bettini, Mancini e Astorre». E poi quando si è rivolto direttamente al segretario: «Enrico Letta, allontana Bettini, Astorre e Mancini e la loro classe dirigente. Non li far governare le primarie». Per l’ex ministro Bettini, Mancini e Astorre sono la trimurti, la triade del male democratico nella capitale. Goffredo Bettini, ideologo del Pd veltroniano e padre del «modello Roma» ai tempi delle giunte di centrosinistra. Bruno Astorre, dem di lungo corso, potente segretario ex dc; e Claudio Mancini.

Ma chi è Mancini? Un giocatore delle Roma, un allenatore della Lazio, un agente segreto che però si fa beccare in un autogrill con Renzi? No, Claudio Mancini è un altro. Uno che a Calenda risponde ostentando modestia: «Con Calenda non ci conosciamo, considero già un onore che sappia della mia esistenza. Io a Roma faccio il tesoriere Pd e mi occupo di tenere aperti i circoli e di pagare i conti, sempre difficili, di un partito che vive dei contributi degli iscritti e degli eletti». Ma che poi lascia scivolare il veleno nella coda: «Di Calenda l’unica cosa che so è che a un certo punto si era iscritto al circolo Pd del centro storico ed aveva promesso un contributo di mille euro. Non so se poi lo abbia versato o meno».

Dietro Roberto Gualtieri

Il nome di Mancini è molto evocato in questi giorni nelle redazioni romane. A conquistare la sua fiducia, impresa difficilissima, è lui la più affidabile fonte di chi vuole sapere come Roberto Gualtieri si prepara alla corsa per Roma. Capo del quartier generale ufficioso – finché Letta non dà l’ok hanno promesso di non fare uscite pubbliche –capo delle relazioni in città, con una certa confidenza con il fund raising. Mancini vuole fortissimamente che il suo amico vada al Campidoglio e che la stella offuscata del post dalemismo riprenda fiato.

La candidatura di Gualtieri circola già quando è ancora ministro. Poi alla caduta di Conte, sembra cosa fatta, anche perché nel frattempo Nicola Zingaretti nega l’intenzione di correre.- Poi succede un pasticciaccio. Letta diventa segretario il 14 marzo. Due giorni dopo alcuni giornali scrivono che per la corsa di Gualtieri è cosa fatta. Il neosegretario ancora non si è neanche insediato al Nazareno e viene trattato come un passante. E allora si irrita. Convoca l’ex ministro. Lo richiama all’ordine.

Gualtieri all’uscita dice: sulla candidatura «devo riflettere ancora» ma con il segretario «piena sintonia», «entrambi siamo rimasti stupiti per le indiscrezioni su una inesistente fuga in avanti rispetto ad un percorso che richiede ancora importanti passaggi politici».

Sul Corriere della sera Maria Teresa Meli scrive che è stato Mancini, «il ras del Pd romano», a «forzare gli eventi». Lui valuta una querela. Però il 20 marzo si fa intervistare dalla testata online locale RomaToday e ritorna sul suo candidato del cuore: «L’impatto della notizia della possibile candidatura di Gualtieri è stato così forte perché è forte l’attesa dell’opinione pubblica democratica romana», dice e «I giornalisti hanno fatto il loro lavoro parlando con tante e diverse persone del Pd e non solo». Exusatio non petita. Di Gualtieri dichiara di essere «amico». Se è lui lo stratega della sua campagna elettorale, fin qui gli ha procurato solo imbarazzi.

Anni Novanta dalemiani

Ma ripartiamo da capo. Chi è Mancini Claudio, quello del Pd? E perché spinge a tutti i costi per Gualtieri sindaco, tanto da ignorare lo stop del Nazareno? Il tesoriere del Pd romano è sponsor dell’ex ministro da sempre. La loro amicizia risale alla comune osservanza dalemiana, negli anni Novanta, quelli in cui D’Alema aveva il vento in poppa. Mancini non ha l’aplomb della casa, né i modi, né la battuta pronta. Ma raccoglie un sacco di voti ed infatti è il suo plenipotenziario nella Capitale.

Viene eletto per la prima volta in circoscrizione, a Monteverde nell’89. E’ un comunista verace, figlio di un comunista ciociaro, uno che parla chiaro, un combattente. Gualtieri invece è un altro genere di comunista: in quegli anni è leader della Pantera all’università di Roma, quella in cui la Fgci faceva le occupazioni e la federazione mandava i compagni per evitare che prendessero le botte dall’autonomia. Dalemiani entrambi, di Monteverde entrambi, uno nuota nella politica locale e si guadagna i voti a suon di accordi, l’altro è destinato a fare carriera: colto, secchione, allievo di Giuliano Procacci, diventa subito ricercatore di storia all’università. Capacità organizzative scarse, ma colpisce D’Alema per le sue relazioni di rocciosa impostazione gramsciana.

Uno nel 2005 spala voti per tutti e diventa consigliere regionale, l’altro nel 2009 spicca il volo per Bruxelles. Entrambi sono nella corrente dei giovani turchi, dalemiani di nuova generazione che però vanno presto in rotta di collisione con il leader.

Alle elezioni del 2014 la faccia è su tutti i muri di Monteverde. Mancini lavora per linee interne. Ma ha i voti, il grosso dei voti. E grazie anche a quei voti Gualtieri viene rieletto. E’ qui la sua strada ha una svolta: Gualtieri diventa presidente della Commissione per i problemi economici e monetari, poi si avvicina a Renzi, nel 2016 Politico.eu lo definisce uno dei legislatori più efficienti dell’intero parlamento e uno degli otto deputati più influenti del Parlamento europeo.

E Mancini? Mancini anche lui si occupa di problemi economici, ma nella commissione bilancio della Pisana. Nel 2010 alla regione vince la destra e comanda Renata Polverini. Mancini è rieletto e sta all’opposizione. Ma nel 2012 Polverini si dimette per un fattaccio: scoppia lo scandalo delle feste di un consigliere indagato Franco Fiorito gli scrive una letterina in cui svela il segreto di pulcinella: un sistema di fondi elargiti ai membri del consiglio e ai gruppi, con generosità bipartisan, anche alcuni consiglieri del Pd ci sono dentro. Partono le inchieste (quasi tutte già archiviate).

La stagione Zingaretti

Alla regione arriva il ciclone Nicola Zingaretti, che per candidarsi mette come condizione di far fuori tutti gli uscenti. I quali per lo più sciamano verso altri incarichi, molti finiscono in parlamento con le elezioni del 2013. Non Mancini. Diventa deputata Fabrizia Giuliani, attivista femminista di Se non ora quando. Il Pd è ben felice di imbarcare i movimenti, ma per la cronaca Giuliani moglie di Mancini.

Lui in parlamento arriva al giro successivo, nel 2018. L’anno dopo Gualtieri viene rieletto a Bruxelles, ma non al primo colpo: il tesoretto di voti è in calo, è il primo dei non eletti alla circoscrizione centro, ma poi viene recuperato perché il plebiscitato Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, opta per la circoscrizione delle isole. Mancini è in commissione bilancio quando nel 2019 Gualtieri diventa ministro.

Consigliere ombra

E qui comincia la sua vicenda ministeriale. Mancini, che nel frattempo ha aperto e venduto una società che si occupa di estrazione di sale (l’Espresso ha raccontato che la vendita arriva in seguito a una mail di richiesta di informazioni del settimanale) formalmente non ha incarichi al Mef, ma tutti sanno che è un consigliere fidato di Gualtieri. Insieme ad un altro amico, che invece è chiamato al ministero come capo della segreteria: Ignazio Vacca, figlio di Beppe, storico direttore dell’Istituto Gramsci. Ignazio e Roberto hanno fatto insieme la Pantera, stessa facoltà, Lettere, stesso dipartimento, storia, stessa Fgci.

Nel 2020 Gualtieri viene eletto deputato alle suppletive di Roma nel seggio lasciato da Paolo Gentiloni, che nel frattempo è diventato commissario europeo. Per il ministro è una passeggiata, gli altri partiti schierano seconde file. Mancini gli è al fianco, come sempre. Mandatario della campagna, un amico di entrambi, un altro monteverdino: Fabio Bellini, che è stato anche il rappresentante di Mancini alle primarie per la segreteria del Pd regionali del 2018. Finita malissimo per Mancini: il potente Bruno Astorre, franceschiniano, lo straccia con il 70 per cento dei voti, frutto della sempreverde potenza degli ex dc nella regione ma anche della benedizione dell’allora segretario Zingaretti.

Oggi Mancini potrebbe prendersi una rivincita per interposto candidato sindaco. Astorre infatti a questo giro si è disposto a sostenere Gualtieri: perché Mancini, che non potrebbe batterlo, è riuscito a farci un accordo. Sempreché non arrivi Nicola Zingaretti a rovinare la festa.

