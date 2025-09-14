Il portavoce del Guardasigilli, Francesco Specchia, ha minacciato di andarsene per l’interventismo della capa di gabinetto Giusi Bartolozzi. Al ministero dell’Agricoltura è andato via anche Borriello. Casting al Made in Italy e all’Istruzione. A Palazzo Chigi, dopo Sechi, un portavoce non è stato ancora trovato e il direttore del Tg1 Gianmarco Cocci almeno per ora non sarà lo speaker di Meloni
Fuga da Nordio, Urso e Lollobrigida: il portavoce è un mestiere usurante
14 settembre 2025 • 07:00
Il portavoce del Guardasigilli, Francesco Specchia, ha minacciato di andarsene per l’interventismo della capa di gabinetto Giusi Bartolozzi. Al ministero dell’Agricoltura è andato via anche Borriello. Casting al Made in Italy e all’Istruzione. A Palazzo Chigi, dopo Sechi, un portavoce non è stato ancora trovato e il direttore del Tg1 Gianmarco Cocci almeno per ora non sarà lo speaker di Meloni