Chiara Appendino non è più vicepresidente del M5s. L’annuncio è arrivato durante il consiglio nazionale di questa mattina, ma l’ex sindaca aveva messo sul tavolo il passo indietro già nei giorni scorsi durante l’assemblea congiunta andata in scena dopo il voto regionale in Toscana. L’elezione aveva restituito un risultato molto magro per i Cinque stelle, che avevano portato a casa appena il 4,3 per cento dei consensi, in calo rispetto alle ultime consultazioni regionali quando il Movimento correva solo.

In quell’occasione Appendino aveva raccomandato di rimettersi in discussione, parlare di temi e alleanze. Nelle ore successive, vari incontri con i big del partito, una conversazione anche con Giuseppe Conte, che non avrebbe però dato segnali di aperture di sorta. Al contrario, con altre due elezioni regionali alle porte - per altro una in cui è candidato un M5s, Roberto Fico - sembra non ci sia spazio dal punto di vista dell‘ex premier per riconsiderare la strategia.

Anche l’uscita di una serie di interviste "difensive“ per Conte era stato letto come un segnale da parte del presidente di non volersi mettere in discussione e, dal gruppo vicino all’ex sindaca, come un tentativo di intimidazione.

Ora, la prospettiva è che Conte, dopo la rielezione a leader, scelga qualcun altro al posto di Appendino, magari Francesco Silvestri o Vittoria Baldino (quasi candidata in Calabria), due nomi molto vicini all’ex premier.

Di sicuro, invece, Appendino avrà le mani libere per costruire una fronda interna formata da chi, soprattutto sul territorio, non riesce a mandar giù l’alleanza stabile con il Pd.

