Cinecittà, l’ad Cacciamani ha ceduto la sua società all’ex per soli 47mila euro
12 settembre 2025 • 07:00
I fascicoli aperti della Procura di Roma sul tax credit riguardano anche la One more pictures fondata dall’attuale amministratrice delegata di Cinecittà Cacciamani. Domani rivela il caso della cessione delle quote a Gennaro Coppola, la replica della manager: «Tutto lecito»