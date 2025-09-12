Un’altra giornata di tensione sull’asse tra via del Collegio romano e via Tuscolana, le sedi del ministero della Cultura (Mic) e di Cinecittà. La procura di Roma ha aperto cinque fascicoli di indagine sul tax credit. I pm hanno avviato verifiche su varie società che hanno prodotto film utilizzando gli sgravi pubblici, tra cui la One more pictures, srl fondata da Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, società pubblica e braccio operativo del Mic, dall’estate del 2024.

La notizia, anticipata dalla Stampa, è stata confermata giovedì 11 settembre. Nei procedimenti, secondo quanto viene riferito, non risulterebbero indagati. Al momento si stanno valutando eventuali reati relativi alla pubblica amministrazione e fattispecie economiche.

«La Guardia di Finanza ha chiesto documenti sui fondi pubblici e sulle consulenze ricevute dal Mic, mentre né Alessandro Giuli né Lucia Borgonzoni sembrano intenzionati a intervenire», ha attaccato il deputato del Movimento 5 stelle, Gaetano Amato.

Tensione al governo

L’apertura dei fascicoli ha comunque fatto scattare l’allarme nel governo. I telefoni sono stati bollenti, anche da palazzo Chigi hanno chiesto informazioni al ministro Alessandro Giuli e alla sottosegretaria, Lucia Borgonzoni, che ha la delega all’audiovisivo. La garanzia è stata quella di seguire da vicino il dossier, che preoccupa i vertici del Mic. In ballo c’è il nome di una manager voluta dal governo, formalmente nominata ad di Cinecittà dall’ex ministro, Gennaro Sangiuliano, ma considerata molto vicina ad Arianna Meloni, che conosce da tempo Maria Grazia Cacciamani, sorella della imprenditrice.

L’ad di Cinecittà ha fatto sapere di essere tranquilla, ribadendo che ha ceduto le quote di One more prima di assumere l’incarico nella spa di via Tuscolana e ha ribadito di non avere alcun legame con Gennaro Coppola, attuale numero uno della società di produzione, ed ex socio di Cacciamani.

Al di là di eventuali relazioni sentimentali, un fatto, scoperto da Domani, è certo: la cessione delle quote è avvenuta a condizioni favorevoli per l’ormai ex socio Coppola.

Nel giugno 2024 il trasferimento del 65 per cento delle quote della One more è stato deciso «al pari del valori nominale», ossia 47.268 euro, detenute dalla fondatrice. Senza nemmeno un euro in più per una srl che ha avuto un volume di valore della produzione di 6,8 milioni di euro nel 2023. Ed era presentata come un gioiellino. «Non esiste alcuna norma che mi imponesse la vendita», dice a Domani la manager.

Comode rate

Il prezzo è stato pattuito qualche settimana prima dell’insediamento di Cacciamani a Cinecittà. Ma conveniente per Coppola è stata soprattutto la modalità di pagamento: quattro rate, da 11.817 euro ciascuna, da versare entro il 31 dicembre per i prossimi quattro anni.

Il saldo verrà completato, quindi, nel 2028, visto che l’atto sottoscritto nel giugno 2024 prevede il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2025, lasciando una finestra di quasi un anno e mezzo dalla firma. «Il valore nominale della vendita per una partecipazione di una società è un valore perfettamente lecito e la rateizzazione era un’esigenza del compratore», replica Cacciamani.

Infine l’atto prevede che in caso di mancato saldo, non ci può essere la risoluzione del contratto ma la sola richiesta di risarcimento. Archiviato l’accordo, Coppola ha potuto provvedere alla riorganizzazione della società, ampliando anche gli orizzonti.

A dicembre dello scorso anno, ha girato la parte delle sue quote alla Axed, società di cui è amministratore e che controlla attraverso la Mc&Jack. Oggi Axed è una società, che detiene il 97 per cento della One more, e ha chiuso il bilancio del 2024 con un utile di 468mila euro. Un bel balzo rispetto ai 151 euro dell’anno precedente.

Adesso controlla la One more, che all’ultima mostra del cinema di Venezia è stata insignita della targa della Camera dei deputati per il cortometraggio intitolato (Im)Perfetta. A consegnare il riconoscimento a Coppola è stato il presidente della commissione Cultura, Federico Mollicone. Un sigillo apposto a destra.

