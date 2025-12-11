Italia

Coldiretti attacca: «Questa non è l’Ue che vogliamo»

Simone Alliva
11 dicembre 2025 • 20:11

Durante l’assemblea nazionale a Roma l’roganizzazione lancia la mobilitazione del 18 dicembre a Bruxelles. Il presidente Prandini: «Difendiamo l’agroalimentare, la sovranità alimentare e il cibo italiano, ora patrimonio dell’Unesco». Presentata anche l’indagine Coldiretti-Censis: export da record

Si è trasformata in una sorta di chiamata alle armi dell’agricoltura italiana l’Assemblea nazionale di Coldiretti che si è svolta al Centro congressi di palazzo Rospigliosi, a Roma. Con il titolo evocativo “Questa non è l’Europa che vogliamo”, l’assise ha radunato ministri, studiosi e rappresentanti del mondo agricolo in un confronto serrato sulle scelte dell’Unione europea e sulle politiche della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, percepite come una minaccia alla sovranità alimentare

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.