Il record è di Lollobrigida: al Masaf sono arrivati due milioni aggiuntivi per potenziare lo staff a chiamata diretta. Anche per Urso oltre un milione per il personale di fiducia, l’ultima infornata pronta per Schillaci nel decreto Pa

Consulenti, consiglieri, esperti. Con Giorgia Meloni al governo, il conto degli aumenti per coprire i costi degli staff ammonta a 15 milioni di euro. Da Francesco Lollobrigida ad Adolfo Urso, passando per la presidenza del Consiglio, il governo ha elargito con grande generosità poltrone per i fedelissimi. E piazza, con lauti stipendi, il personale di fiducia.

Consulenze in salute

Da inizio legislatura, in tutti i vari provvedimenti, è stato trovato modo di reperire gli stanziamenti per i ministeri da destinare agli uffici di diretta collaborazione: capi di gabinetto, segretari particolari, portavoce o semplici consiglieri. E dire che il salasso non contempla gli esborsi per osservatori, cabine di regie e comitati interni ai dicasteri. «Un clientelismo di governo che mette a rischio la terzietà e l’autonomia di interi comparti della nostra amministrazione», dice a Domani Arturo Scotto, deputato del Pd.

L’ultima infornata è in arrivo per il ministero della Salute, già beneficiario di un precedente intervento legislativo che ha allargato i cordoni della borsa: 400mila euro annui per consulenti esterni. Ora sono pronti altri 823mila euro all’anno per un totale superiore al milione e 200mila euro. Lo scopo? Ovviamente assumere collaboratori a chiamata diretta. Il regalo al ministro Orazio Schillaci è stato confezionato con nel nuovo decreto Pubblica amministrazione, approdato in aula alla Camera.

L’emendamento, approvato in commissione a Montecitorio, porta la firma di Elisabetta Christiana Lancellotta, deputata di Fratelli d’Italia. «Risorse che il governo avrebbe potuto investire direttamente nella sanità e che invece regala ai propri amici», dice il deputato dei 5 stelle, Davide Aiello. All’interno dello stesso decreto anche a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, vengono concesse assunzioni aggiuntive. Il conto complessivo ammonta a 700mila euro. Ma sono solo gli ultimi casi spuntati nel poltronificio del decreto Pa. Da inizio legislatura è un leitmotiv: qualsiasi provvedimento diventa buono per infilare qualche milioncino per ingrossare le fila degli staff ministeriali.

Uno dei casi più clamorosi è stato quello del ministero dell’Agricoltura di Francesco Lollobrigida. Nella legge di Bilancio 2024, sono stati concessi due milioni aggiuntivi per l’assunzione di personale esterno, garantendo mano libera nel reclutamento di figure esterne. L’incremento è incluso tra 25 e 50 assunzioni aggiuntive. A oggi resta un piccolo record per la legislatura: a nessun ministro è stato concesso tanto.

Con la cultura si assume

Ad altri è andata altrettanto bene. Al ministero della Cultura la dotazione è lievitata di 1,2 milioni di euro per contrattualizzare personale esterno di fiducia. Dallo scorso anno è possibile inserire 10 figure negli uffici del Collegio romano. Il plafond è stato stanziato nel decreto Omnibus, approvato nell’agosto scorso, quando era ancora in carica Gennaro Sangiuliano. A beneficiare delle risorse è il suo erede, Alessandro Giuli. Nella lunga lista di consulenti è rientrato un “ripescato” doc: Vincenzo Sofo, ex eurodeputato di Fratelli d’Italia non rieletto allo scorso giugno. Il premio di consolazione è la remunerazione di 30mila euro per fornire suggerimenti in materia di «diplomazia culturale» al Mic.

Spesso il Pnrr è una scusa buona per spendere risorse destinate ai consulenti esterni. Un esempio è il ministero dell’Università, affidato alla forzista Anna Maria Bernini. Nel precedente decreto Pubblica amministrazione, il primo della della serie risalente al 2023, è stata aumentata l’assegnazione economica di 1,25 milioni di euro. Lo scopo è corresponsione «dell’indennità accessoria per il personale non dirigenziale di diretta collaborazione».

L’aumento in questione è motivato con le «accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Pnrr». Solo che il Piano scade a giugno 2026, le risorse hanno una gittata più lunga. Con la stessa motivazione dell’attuazione del Piano, la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ha ricevuto 562 milioni di euro in più da destinare al reclutamento di collaboratori di fiducia.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiede a ogni intervento un aumento della spesa militare. Una richiesta che si scontra contro il muro eretto da Giancarlo Giorgetti al Mef. Nel frattempo Crosetto ha portato a casa solo la possibilità di arruolare nuovi componenti nel suo staff: nel decreto Pa del 2023, sono stati messi a disposizione 553mila euro per 10 unità aggiuntive nel contingente degli uffici di diretta collaborazione. Sempre il decreto Pa di due anni fa, ha garantito benefici ad Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: è stato concesso l’incremento di 1 milione e 65mila euro per potenziare lo staff interno.

Del resto gli appetiti sulle risorse per avere al proprio fianco ai fedelissimi erano chiari fin dalle prime battute. La prova è il decreto per il riordino delle funzioni ministeriali, varato nel novembre 2022: il ministero dell’Ambiente del berlusconiano Gilbero Pichetto Fratin ha ottenuto un boost di 975mila euro per «30 nuove unità» tra i collaboratori. Nello stesso provvedimento il ministero dell’Istruzione e del merito, affidato al leghista Giuseppe Valditara, ha ricevuto in dote 1,28 milioni di euro. Un vizio, insomma. «Il governo non offre risposte per stabilizzare i precari nella Pa, ma aumenta a dismisura gli staff dei ministeri», insiste Scotto, che trova una motivazione in questa strategia: «Vogliono occupare lo stato perché la destra non si fida di nessuno».

L’esempio ai ministri è dato direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Da quando si è insediata Meloni, la spesa per gli staff – ricavata dal bilancio di palazzo Chigi – è aumentata di 3,8 milioni di euro in confronto al governo Draghi. A chiudere il cerchio c’è il caso singolare del ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti: ha messo alle spalle la parsimonia, per una volta, e ha trovato 250mila euro per le assunzioni nello staff. In tempi di crisi, insomma, le risorse per un contratto si trovano sempre.

