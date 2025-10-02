La destra a difesa delle rendite di posizione

Una concorrenza a misura di Angelucci, i meloniani “salvano” la sanità privata

Stefano Iannaccone
02 ottobre 2025 • 07:00

Fratelli d’Italia vuole far slittare fino alla fine del 2027 la riforma di Draghi sull’accreditamento al sistema sanitario nazionale. Tra le proposte spicca l’inserimento di paletti che riducono l’ingresso di nuovi player. L’esatto contrario della liberalizzazione

La maggioranza prepara l’ennesimo blitz per dare una mano agli imprenditori della sanità privata, tra cui spicca il nome di Antonio Angelucci, re delle cliniche, soprattutto nel Lazio, a capo del polo editoriale della destra, oltre che deputato della Lega. Nel disegno di legge Concorrenza, in esame nella commissione Industria del Senato, Fratelli d’Italia ha presentato due emendamenti che fanno molto comodo a chi opera nel settore. Il primo, quello più diretto, è firmato da Luca De Carlo, a lung

