La concorrenza è nel titolo del disegno di legge approvato dal governo, ma, grattando sotto la superficie della propaganda, di concorrenza se ne vede davvero poca. Il provvedimento, nei fatti, tende a preservare lo status quo.

A cominciare da uno dei settori più cari al governo di Giorgia Meloni, quello della sanità privata. Nella maggioranza c’è uno dei principali rappresentanti del settore: Antonio Angelucci, deputato della Lega ed editore di Libero, Il Giornale e Il Tempo. Ma soprattutto uno dei re delle cliniche private in Italia.

Mercato cristallizzato

Nel disegno di legge ribattezzato Concorrenza c’è un passaggio che fa tirare un sospiro di sollievo alle attuali strutture accreditate: non c’è traccia di una liberalizzazione. Anzi, per il futuro sarà garantita una forma di continuità e qualsiasi discorso di riforma complessiva può essere affrontato con tranquillità fino al 31 dicembre 2026 con il «tavolo interistituzionale di lavoro» previsto da tempo. C’è ancora un altro anno e mezzo di tempo, salvo ulteriori proroghe sul rinvio delle gare, che non è da escludere.

Di certo il ddl Concorrenza inserisce una norma che, come si legge nella relazione tecnica del provvedimento, «prescrive di preservare la continuità assistenziale articolata […], avendo cura di differenziare, con diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali».

Viene scolpita nel quadro normativo la conservazione dello stato dell’arte. C’è pure una minima apertura, che è necessaria a rispondere alle richieste dell’Unione europea sulla preparazione dei bandi per l’assegnazione dei servizi. Per i principali player del settore – Angelucci insieme a tanti altri come il gruppo San Donato – non c’è comunque alcuna novità immediata.

Non solo. Il governo porta a compimento l’operazione, ma azzardando un contropiede comunicativo: rivendica la misura come «pro concorrenza» perché impone «procedure diverse per i newcomers rispetto ai soggetti già contrattualizzati che aspirano a un rinnovo», secondo la relazione tecnica. L’interpretazione, però, non convince.

«Chiamare concorrenziale questa norma è fuorviante. Secondo quali criteri è possibile differenziare tra cosa viene rinnovato e cosa va a gara? Se c’è concorrenza, si prevede un bando e basta», dice a Domani Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, che segue il provvedimento. «Così è evidente», aggiunge il parlamentare del partito di Calenda, «che chi gestisce un servizio, arrivato alla fine, conserva tutti i vantaggi rispetto a chi entra sul mercato. È una norma che favorisce la stagnazione del settore attuale».

Da un lato, quindi, la spesa pubblica sulla sanità scende rispetto al Pil e dall’altra si cristallizza la situazione sul privato, che nelle intenzioni del governo Meloni deve coadiuvare sempre di più il settore pubblico per l’abbattimento delle liste d’attesa.

Ma non è certo la prima volta che la sanità privata beneficia di interventi a favore da parte dell’esecutivo di destra.

Nel precedente disegno di legge sulla Concorrenza c’era stato un rinvio dell’entrata in vigore della riforma firmata del governo Draghi sulla reale scrittura dei bandi entro il 2025.

Concorrenza pro forma

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, da titolare del dossier, ha esultato per aver ristabilito la buona prassi dell’approvazione di una legge annuale sulla concorrenza. Ma non è una novità frutto della buona volontà: il via libera a un ddl sulla concorrenza è una delle prescrizioni del Pnrr.

Tutto facile, poi, per Urso: nel provvedimento non c’è alcuna riforma di impatto. La liberalizzazione sui saldi e le concessioni agli ambulanti sono rimaste fuori dal disegno di legge. Urso ha rimandato tutto al «confronto in parlamento».

Del resto, la propaganda è messa a nudo addirittura dal comunicato ufficiale in cui il ministero annuncia il via libera al testo: viene addirittura rivenduta come una misura pro-concorrenza il rilancio della fondazione Enea tech e biomedical, che finora non ha speso i 250 milioni erogati dal governo. Mentre sul trasporto pubblico locale c’è un insieme di interventi di manutenzione, che non sbloccano nulla. All’insegna della conservazione dello status quo, marchio distintivo della destra meloniana.

