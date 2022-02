Il presidente del consiglio ha parlato delle fibrillazioni dell’esecutivo presentando il decreto sulle bollette. Il decreto vale 8 miliardi, contro i rincari dell’energia 5,5 miliardi, ma la bolletta aumenterà lo stesso. Draghi si prepara ad andare a Mosca: «Le sanzioni europee devono essere concentrate su settori che non comprendano l’energia e proporzionate al tipo dell’attacco, e non devono essere preventive».

«Margini sugli ottimi risultati descritti anche dal governatore della Banca d’Italia», così, con il denaro raccolto, ha detto il presidente del Consiglio è stato varato il decreto da 8 miliardi di cui 5,5 per andare a tenere sotto controllo il rincaro dei prezzi dell’energia. La bolletta, ha spiegato il ministro dell’Economia Daniele Franco, dovrebbe crescere di 14 miliardi e il governo andrà a intervenire su più di un terzo di questi rincari. Le misure vanno dagli oneri di sistema ai crediti di imposta per le industrie energivore, e soprattutto il piano per aumentare le estrazioni di metano.

Per i redditi più bassi sarà garantito il bonus per 3,5 milioni di famiglie.

Draghi e i leader

Ogni ministro ha parlato della parte di competenza. Il ministro dello Sviluppo Ginancarlo Giorgetti ha parlato del settore automotive, mentre Cingolani del piano per le trivelle.

Draghi ha ammesso che nella sua maggioranza «ci sono diversità di opinioni» a partire dalla delega fiscale, ma «bisogna mantenere la barra dritta». Ieri, ha detto ai giornalisti, ai leader di partito «ho ricordato il mandato di governo incaricato da Mattarella: affrontare le emergenze». Ha poi aggiunto che «rivedremo le forme di dialogo. Bisogna chiedere anche all’altra parte, certamente noi lo intensificheremo, rispettarsi è molto importante. Su questo da parte del governo non c’è dubbio». Il ministro Giorgetti ha poi detto riferendosi a Matteo Salvini che «la politica è l’arte di rendere possibile quello che è desiderabile». Il suo leader ha spiegato esprime quello che desidera, ma a lui spetta realizzarlo.

Il presidente del Consiglio spera che si esca presto dall’emergenza: «È mia intenzione uscire a breve con una roadmap specifica che ci porti al 31 marzo». Il presidente del consiglio ha assicurato che stiamo uscendo dalla fase di difesa: «Abbiamo in mente tante cose».

Russia

Draghi intanto si prepara ad andare a Mosca: «Il colloquio è stato chiesto da Putin», il presidente russo. La dipendenza dal gas russo fa sì che l’Italia abbia il suo punto di vista: «L’Italia è pienamente allineata agli altri paesi, ma stiamo discutendo le sanzioni e stiamo proponendo il nostro punto di vista. Devono essere concentrati su settori che non comprendano l’energia e proporzionate al tipo dell’attacco, e non devono essere preventive». Certe sanzioni «hanno più impatto sull’Italia e meno su altri paesi. Le sanzioni che impattano sul mercato energetico impattano sul paese che utilizza più gas». Putin «ha accennato alla possibilità di aumentare le forniture di gas all’Italia, questo dipenderà anche dalle sanzioni. Rimane un impegno che bisogna valutare».

