il Centrosinistra dopo la sconfitta melle marche

Confusi ma alleati. Il campo largo resiste e prova a “ripensarsi”

Bersani e Schlein con Pasquale Tridico
Daniela Preziosi
30 settembre 2025 • 20:45Aggiornato, 30 settembre 2025 • 21:12

Per l’Istituto Cattaneo, perde voti al centro e non recupera gli astenuti. Il Pd diviso sulla mozione sul Medio Oriente. E torna aria di congresso

Non va tutto bene ma deve andare tutto avanti. Il giorno dopo la sconfitta bruciante delle Marche – bruciante per l’ottimismo che l’alleanza si è autoinflitta, rimanendone vittima – dal Pd i pochi che commentano battono tutti sullo stesso tasto: la corsa di Matteo Ricci era in salita, si sapeva, l’alleanza va avanti. Igor Taruffi, capo dell’organizzazione, in tv ripete: «Manca un anno e mezzo alle politiche, la strada non è in discussione. Se vogliamo essere alternativi alla destra e costruire u

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.