Secondo una bozza visionata da Domani bisogna aumentare i controlli sull’operato dei presidenti, trasformando le federazioni in enti pubblici non economici. I partiti cercano convergenze, il ministero di Abodi: «Non è ddl governativo»

Un maggiore controllo del governo, e della politica in generale, sulle federazioni sportive con una motivazione diretta: lo stato mette i soldi per tenerle in piedi e quindi chiede un maggiore controllo sulle modalità di spesa. I presidenti federali, da parte loro, vedono l’ipotesi come uno smacco con la longa manus governativa che toglierebbe potere. Magari nominando i vertici.

Il clima è quello dei sospetti. Di pari passo cresce il desiderio di riformare la giustizia sportiva, che negli ultimi anni è stata spesso oggetto di critiche.

Battaglia federale

Resta un fatto: l’elezione di Luciano Buonfiglio alla presidenza del Coni è solo un piccolo passo nel groviglio dei problemi nel mondo dello sport. Domani ha infatti visionato una bozza di proposta di legge che punta a una rivoluzione: trasformare le federazioni in enti pubblici non economici, superando l’attuale fase ibrida in cui sostanzialmente le federazioni beneficiano delle risorse. E si muovono in sostanziale maniera privatistica.

Hanno una natura ibrida che inizia a far inarcare più di qualche sopracciglio per gli eccessi di autonomia. L’aspetto singolare è che nessuno rivendica la paternità della bozza, creando un giallo intorno alla vicenda. Dal dipartimento dello Sport, guidato dal meloniano Andrea Abodi, giurano che il governo non ha intenzione di presentare un disegno di legge per arrivare a questa riforma.

In ambienti parlamentari viene confermata che la tentazione c’è, eccome. Da quanto si apprende si cerca di trovare una convergenza trasversale per dare maggiore peso alla proposta. Per ora si evita di mettere il marchio di questo o quel partito.

Dentro Fratelli d’Italia, dove il deus ex machina in materia di sport è il deputato Marco Perissa, c’è un ragionamento alla base: la necessità di controllo sulle spese delle federazioni che godono oggi di privilegi da privati, sebbene foraggiate dal pubblico.

Anche dentro il centrosinistra, il discorso può fare breccia. Difficile, invece, trovare sponde all’interno di Forza Italia: il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, è anche presidente della Federnuoto.

Nel dettaglio «la proposta mira a superare questa contraddizione, riportando le Federazioni nell’alveo del diritto pubblico, con tutte le garanzie derivanti in termini di legalità, imparzialità e controllo democratico», si legge nella relazione che illustra i contenuti del testo.

L’intervento sulla governance sarebbe significativo: «Gli organi delle federazioni sportive pubbliche sono disciplinati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con il Coni».

Dunque, il regolamento interno vuole essere affidato a un dpcm. Ma con un paletto: «I presidenti e i membri dei consigli federali sono nominati o eletti secondo procedure trasparenti e pubbliche, con obbligo di rotazione e limiti di mandato non superiori a due consecutivi».

Un affronto per i presidenti delle federazioni, che vedono la possibile riforma come un assalto all’autonomia e al proprio potere. Con il timore di finire preda totale della politica. Proprio Abodi, però, potrebbe diventare garante, vista la mancata copertura governativa a un’iniziativa del genere.

C’è peraltro un’alternativa già pronta al testo: la proposta di legge depositata ormai da un anno e mezzo dal deputato del Pd, Mauro Berruto. Tra le novità messe sul tavolo c’è la presenza di un under 36 ai vertici degli organismi federali e il divieto a ricoprire la carica di parlamentare o di componente del governo.

Euro commissario

Sullo sfondo resta un’altra riforma, questa volta messa in campo dal governo: la legge delega sulla cosiddetta legge Melandri 1, entrata in vigore nel 1999, e cambiata solo nel 2004. Il ministro Abodi in questo progetto vuole inserire un suo vecchio pallino: il finanziamento dell’impiantistica sportiva, in testa gli stadi, anche attraverso gli introiti legati alle scommesse sportive.

Da palazzo Chigi garantiscono che prima di portare la questione in Cdm, sarà approfondito il confronto con gli attori interessati. Ma a un certo punto bisognerà trovare una quadra: i cantieri devono aprire in tempo per le ristrutturazioni necessarie in vista dell’Europeo del 2032, che l’Italia co-organizza con la Turchia.

Sugli stadi si attende la nomina del commissario straordinario. Secondo quanto apprende Domani, era già nel testo, ma c’è stata la richiesta di un supplemento di riflessione. Abodi vuole comunque pescare dalla rosa dei suoi fedelissimi, ritenendolo un dossier fondamentale. La soluzione sarà inserita in un emendamento governativo (o dei relatori) durante l’iter di conversione in parlamento. Di sicuro non sarà l’ex sindaco di Verona, Federico Sboarina, oggi collaboratore del ministro.

