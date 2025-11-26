Salvini contro Meloni sul ddl Consenso: una mossa politica dietro i dubbi tecnici

Il segretario della Lega attacca (dopo il sì alla Camera): la norma lascia spazio a «vendette personali» per «rapporti finiti male». L’ira del Pd: «Non è accettabile che la legge venga svuotata». Ipotesi di modifica solo del comma sulla “minore gravità”
Nessuno, in effetti, ha mai creduto che si trattasse solo di un rinvio per un surplus di riflessione. Il disegno di legge per introdurre la nozione di consenso nel reato di violenza sessuale è stato infine stoppato da Matteo Salvini, dopo che la presidente della commissione Giustizia al Senato, Giulia Bongiorno, si era già incaricata di rallentarne l’iter. Se lei aveva scelto di sollevare obiezioni tecniche, parlando della necessità di precisazioni, il segretario della Lega ha invece usato la ma