lo scontro

Salvini contro Meloni sul ddl Consenso: una mossa politica dietro i dubbi tecnici

Giulia Merlo
26 novembre 2025 • 20:48Aggiornato, 26 novembre 2025 • 20:49

Il segretario della Lega attacca (dopo il sì alla Camera): la norma lascia spazio a «vendette personali» per «rapporti finiti male». L’ira del Pd: «Non è accettabile che la legge venga svuotata». Ipotesi di modifica solo del comma sulla “minore gravità”  

Nessuno, in effetti, ha mai creduto che si trattasse solo di un rinvio per un surplus di riflessione. Il disegno di legge per introdurre la nozione di consenso nel reato di violenza sessuale è stato infine stoppato da Matteo Salvini, dopo che la presidente della commissione Giustizia al Senato, Giulia Bongiorno, si era già incaricata di rallentarne l’iter. Se lei aveva scelto di sollevare obiezioni tecniche, parlando della necessità di precisazioni, il segretario della Lega ha invece usato la ma

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.