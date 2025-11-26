Salvini contro Meloni sul ddl Consenso: una mossa politica dietro i dubbi tecnici

true false

Nessuno, in effetti, ha mai creduto che si trattasse solo di un rinvio per un surplus di riflessione. Il disegno di legge per introdurre la nozione di consenso nel reato di violenza sessuale è stato infine stoppato da Matteo Salvini, dopo che la presidente della commissione Giustizia al Senato, Giulia Bongiorno, si era già incaricata di rallentarne l’iter. Se lei aveva scelto di sollevare obiezioni tecniche, parlando della necessità di precisazioni, il segretario della Lega ha invece usato la ma