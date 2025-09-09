Quasi un milione di euro di fondi pubblici e 80 associazioni. Nato per rappresentare i giovani nelle istituzioni, il Cng è diventato il feudo della presidente Maria Cristina Rosaria Pisani, 36 anni, che lo guida da dieci anni e, dopo aver eliminato il limite ai mandati, è pronta a ricandidarsi
Una poltrona è per sempre: i vecchi vizi del Consiglio nazionale giovani
09 settembre 2025 • 19:21
