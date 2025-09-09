Quasi un milione di euro di fondi pubblici e 80 associazioni. Nato per rappresentare i giovani nelle istituzioni, il Cng è diventato il feudo della presidente Maria Cristina Rosaria Pisani, 36 anni, che lo guida da dieci anni e, dopo aver eliminato il limite ai mandati, è pronta a ricandidarsi

Il Consiglio nazionale dei giovani doveva essere la casa delle nuove generazioni. È diventato invece il feudo personale di Maria Cristina Rosaria Pisani, 36 anni, al comando da oltre dieci. Permanenza a lungo termine, concentrazione del potere e regole su misura per pochi sono oggi il cuore dell’organo consultivo presso governo, parlamento e istituzioni europee, nato nel 2018 per rappresentare le nuove generazioni.

Cambiare le regole

Una storia di conservatorismo e potere. Pisani è stata l’ultima presidente del Forum nazionale giovani, l’organismo predecessore del Cng. Quando il Forum è stato trasformato nel nuovo Consiglio, lei è rimasta. Quando si è votato, lei è rimasta. Sempre lì. E per restarci ha proposto e ottenuto la modifica delle regole.

L’articolo 12 dello statuto del 2019 era chiaro: «Le cariche elettive (…) durano tre anni. Coloro che hanno ricoperto cariche elettive per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due precedenti ha avuto durata inferiore alla metà del termine statutario previsto».

Lo statuto attuale racconta un’altra storia. L’articolo 12 è stato modificato: i limiti sono scomparsi. Negli altri articoli appare l’età massima di eleggibilità: 36 anni, guarda caso la stessa di Pisani. Risultato: via libera a nuove ricandidature, senza vincoli, senza limiti. Il Cng, nato per rappresentare i giovani, si è trasformato in un feudo personale.

L’attività

A seguire da vicino il Consiglio nazionale dei giovani è il Dipartimento per le politiche giovanili con cui ha siglato una convenzione, nel 2024, che prevede quasi un milione di euro per sostenere le attività programmate.

Il Consiglio funge da voce dei giovani: consiglia il governo, esprime pareri su leggi, collabora con le amministrazioni e promuove il dialogo tra istituzioni e associazioni. Sostiene la cittadinanza attiva, favorisce reti locali, partecipa a forum internazionali e incoraggia progetti condivisi, rafforzando le relazioni tra le organizzazioni giovanili.

Nata a Napoli, cresciuta a Lauria, in provincia di Potenza, Pisani nel 2022 dichiarava al Corriere della sera: «Il mio sogno per un’Italia dei giovani? Meno paternalismo e una nuova classe politica». Una frase buona per una card Instagram, oggi il Consiglio nazionale rischia di trasformarsi in un “club chiuso” come racconta a Domani chi lavora all’interno, sotto garanzia di anonimato: «Entro fine anno scadrà il mandato, entro ottobre si dovrebbe tenere il Congresso e Pisani ha intenzione di ricandidarsi, ancora. Sono dinamiche che fanno perdere speranza verso questi organi. Vuol dire non essere in grado di costruire alternative, proporre innovazioni. Il Cng ha del potenziale. Ma non ha alcun impatto reale. Non è conosciuto e con una persona che punta a presiederlo fino a 40 anni, non è credibile».

Il Consiglio raccoglie più di 80 associazioni: sindacati giovanili, movimenti studenteschi, organizzazioni vicine ai partiti, realtà del terzo settore. In teoria, una ricchezza di voci. In pratica, un meccanismo inceppato.

Giovani vecchi

Il Cng si presenta come un trampolino per nuove generazioni, ma nei fatti rischia di essere una passerella personale. A Domani la denuncia più forte arriva da Matteo Hallissey, 22 anni, presidente di +Europa e dei Radicali: «A livello europeo la definizione di giovani si applica agli under 30. Pisani non ha neanche diritto alla carta giovani. In un paese come il nostro, dove i giovani faticano a essere rappresentati, sarebbe importante che un organo come il Cng funzionasse.

Alla fine di questo ulteriore mandato Pisani arriverebbe a 40 anni, sono convinto che ci sia una nuova generazione che deve essere rappresentata. Ci vuole un ricambio. Non possiamo proporre, noi giovani, le stesse modalità che contestiamo a chi governa il paese. È folle che il Cng possa diventare il monopolio di una sola persona».

La critica va oltre Pisani. È un problema di sistema. Contattata più volte al telefono, la presidente non ha risposto. Un silenzio pesante. Perché il Cng, invece di essere il luogo della rappresentanza, rischia di essere la conferma di un’Italia immobile, dove persino i giovani – una volta entrati nelle stanze del potere – diventano vecchi.

