Per i dipendenti pubblici non sarà più fissato il limite a 240mila euro voluto da Renzi. La misura aveva portato a risparmi irrisori. E non c’è più la crisi dei conti pubblici. La pronuncia consente di superare quell’ideologia pauperistica che ha allontanato i migliori talenti

Il “tetto retributivo” per i dipendenti pubblici non sarà più fissato a 240mila euro, com’era dal 2014, ma dovrà essere pari al trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di cassazione, com’era stato previsto nel 2011. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con una sentenza depositata il 28 luglio 2025 (n. 135).

La pronuncia – che non avrà effetti retroattivi – si segnala non solo per l’impatto che comporterà nel pubblico impiego, ma anche per alcune considerazioni che da essa scaturiscono. Prima di esaminarla, serve sintetizzare l’evoluzione delle norme sul trattamento economico dei dirigenti pubblici.

La storia

Un tetto massimo allo stipendio nella pubblica amministrazione era stato introdotto nel 2011 dal governo Monti col decreto “salva Italia”, nell’ambito di un pacchetto di misure finalizzate a risanare i conti pubblici e contenere il debito nazionale. Il decreto aveva stabilito che l’importo annuo onnicomprensivo corrisposto a chi avesse rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni non potesse essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, pari a oltre 293mila euro l’anno, poi portato a 311mila euro.

Nel 2014, il governo Renzi, per evitare che chiunque potesse ricevere una retribuzione più alta rispetto a quella del presidente della Repubblica, aveva stabilito in 240mila euro annui il limite massimo retributivo per il primo presidente della Corte di cassazione, e adeguato a tale importo il trattamento stipendiale dei dirigenti pubblici.

Nel 2017 (sentenza n. 124), la Corte costituzionale aveva riconosciuto come legittima la norma sul “tetto”. «Nel settore pubblico non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni» – aveva detto la Corte – a fini di «contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa», «dettata dalla difficile congiuntura economica e finanziaria».

La nuova sentenza ribadisce che la previsione di un “tetto” non contrasta di per sé con la Costituzione. Ma oggi la situazione è «del tutto differente» da quella di «instabilità finanziaria di eccezionale gravità, indotta da una allarmante crisi del debito sovrano italiano», del 2011. Per cui il limite fissato nel 2014 non è più costituzionalmente tollerabile. Esso, affermano i giudici, ha comportato in particolare una significativa decurtazione del trattamento economico per i magistrati.

Pertanto, ora che la situazione non giustifica più tale “tetto”, risultano violati principi costituzionali come quelli di autonomia e indipendenza dei magistrati. Principi che vanno garantiti anche dal trattamento retributivo loro riconosciuto. Insomma, il limite a 240mila euro, in origine giustificato dalla temporaneità e contingenza della misura, «si è progressivamente posto in contrasto con la Costituzione una volta “palesata appieno la natura strutturale” della previsione». In altre parole, quest’ultima era legittima in quanto eccezionale; poi, venuta meno l’eccezionalità della situazione senza che essa fosse eliminata, ne è sopravvenuta l’incostituzionalità.

Infine, il «carattere generale del “tetto retributivo”» fa sì l’incostituzionalità debba operare non solo per i magistrati, ma per tutti i pubblici dipendenti.

Ormai ingiustificabile

Era da tempo che il limite stipendiale di 240mila euro in ambito pubblico veniva da molti considerato inadeguato, e ormai ingiustificabile: l’inevitabile competizione tra settore pubblico e privato si traduce anche in una competizione stipendiale. In particolare, si sentiva la necessità di un intervento normativo al fine di rendere più attrattiva la carriera nella Pa ed evitare che i migliori talenti si rivolgessero altrove. La sentenza della Corte costituzionale non significa, comunque, un “liberi tutti”, dato che un limite stipendiale comunque resta.

La pronuncia si segnala perché consente di superare quel “populismo straccione” che ha connotato una certa epoca politica e che ha fatto prevalere l’appiattimento stipendiale rispetto al riconoscimento anche economico del merito lavorativo, rendendo la Pa poco attrattiva per i professionisti più validi. E non si può nemmeno parlare di risparmi ottenuti, che – come osserva la Consulta – «non confortano le iniziali attese e aspirazioni del legislatore».

Nel 2015, ad esempio, «a fronte di circa 86 milioni di euro inizialmente previsti», l’importo «è stato soltanto di circa 4,5 milioni di euro». Negli anni successivi il risparmio ha raggiunto «al massimo 18,9 milioni di euro». Per cui, conclude la Corte, è possibile che «i dipendenti pubblici con le retribuzioni più elevate abbiano preferito rinunciare all’assolvimento di incarichi aggiuntivi piuttosto che subire gli effetti del massimale retributivo, con la conseguenza di disperdere l’apporto di elevate professionalità, ma senza realizzare apprezzabili risparmi».

Un fallimento cui, se si fosse messa da parte una certa ideologia pauperistica, si poteva porre rimedio normativo prima che a pensarci fosse, come sempre più spesso accade, la Consulta.

© Riproduzione riservata