I corazzieri sono già al loro posto. Dopo aver sanificato il Quirinale in attesa del primo incontro, questo pomeriggio alle 17 sono partite le consultazioni dopo le dimissioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Per prima è salita al colle la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 18 sarà la volta del presidente della Camera Roberto Fico. Da domani toccherà ai gruppi politici, i lavori si concluderanno venerdì. «Siamo tutti a lavoro per il bene del paese. Buon lavoro anche a voi» ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico. Tra i colloqui con i due presidenti delle Camere ha sentito al telefono il presidente emerito Giorgio Napolitano.

