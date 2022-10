Sergio Mattarella ha ricevuto una coalizione unita di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, composta da 12 persone. Dopo appena undici minuti di colloquio Giorgia Meloni è uscita dalla sala delle consultazioni e ha annunciato che «La coalizione ha indicato la sottoscritta come incaricata di formare il nuovo governo». Matteo Salvini su twitter: «Pronti a prendere per mano il nostro splendido paese». Comunicazioni di Sergio Mattarella previste nel pomeriggio.

Si va verso il nuovo governo, Sergio Mattarella ha ricevuto alle 10:30 la coalizione di centrodestra unita: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, il partito che si avvia a esprimere la prima presidente del Consiglio donna del paese, Giorgia Meloni. Dopo le polemiche sull’audio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, su Ucraina e doni da Vladimir Putin, torna l’accordo all’interno dell’alleanza per formare la lista dei ministri.

La netta maggioranza in parlamento rende praticabile un incarico lampo, per cui il nuovo esecutivo potrebbe giurare entro il fine settimana per andare alle camere per il voto di fiducia la settimana prossima.

12:15 – «Pronti a prendere per mano il nostro splendido paese». Il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato su Twitter una foto del discorso di Giorgia Meloni, affiancata dai vertici del centrodestra.

11:08 – Il portavoce del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, si è rivolto ai giornalisti presenti al Quirinale: «Quando ci saranno novità, nel pomeriggio, vi avviseremo per tempo».

10:51 – «La coalizione ha indicato la sottoscritta come incaricata di formare il nuovo governo. Siamo pronti». Lo ha annunciato Giorgia Meloni dopo un incontro di appena undici minuti tra la delegazione di centrodestra e il presidente Sergio Mattarella. La nuova premier ha ringraziato il capo dello stato.

10:44 – Una delegazione del centrodestra composta da 12 persone è in colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le consultazioni si stanno tenendo nella sala degli arazzi di Lille del Quirinale.

10:20 – Le delegazioni di Meloni e Salvini sono giunte al Quirinale. La presidente di Fratelli d’Italia e il segretario della Lega si sono fatti accompagnare dai capigruppo.

