Ultimo giorno di consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Oggi alle 11 ci sarà una riunione del M5s con Beppe Grillo, i ministri, i capigruppo e Vito Crimi per fare il punto prima dell’incontro con il premier incaricato Mario Draghi. Intanto si prepara anche la Lega, sono nell’ordine Carroccio e Cinque stelle che chiudono il giro. Dopo che Giancarlo Giorgetti ha detto che Draghi è un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, la Lega è più per il sì che per il no, di ieri infatti l’apertura di Matteo Salvini. Questa mattina gli fa eco Claudio Borghi: «Se puoi avere a disposizione nella tua squadra, in questo l'Italia, uno come lui puoi fare tanti gol». ha detto in un'intervista a La Stampa.

