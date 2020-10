Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da lunedì 26 ottobre e con scadenza al 24 di novembre. Ci sono alcuni cambiamenti rispetto alla bozza che era circolata ieri. In particolare, è stata tolta la disposizione che prevedeva la chiusura dei ristoranti la domenica e nei festivi. Sarà inoltre consentito organizzare concorsi. Restano però alcune delle novità principali, come la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Non c’è il blocco allo spostamento fra regioni, ma solo la raccomandazione ad evitarli. Chiudono palestre, piscine e cinema. Qui sotto il testo completo.

© Riproduzione riservata