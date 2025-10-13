Italia

Il M5s ancora giù in Toscana: Conte punta tutto su Roberto Fico

Giuseppe Conte adesso deve rifarsi in Campania. Roberto Fico ha appena presentato la sua lista personale
Lisa Di Giuseppe
13 ottobre 2025 • 20:43Aggiornato, 13 ottobre 2025 • 20:48

Il Movimento si ferma poco oltre il 4 per cento zavorrato da un candidato non amato dal territorio. In Campania il candidato lancia la lista personale per guadagnare voti

«Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito». Giuseppe Conte si limita a un commento rapido e indolore alla vittoria di Eugenio Giani: il risultato del suo Movimento 5 stelle si ferma appena al 4,3 per cento. Decisamente meno rispetto al 7 per cento del 2020 e molto meno rispetto al 15 per cento del 2015. Che l’affluenza bassa sia in parte da ricondurre all’

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth