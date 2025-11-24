false false

Per Giuseppe Conte, quella di Roberto Fico alle elezioni regionali in Campania rischia di essere una vittoria monca. L’ex presidente della Camera ha vinto, è vero, ma bisogna guardare al dato della lista, che secondo Youtrend si muove tra il 9 e il 13 per cento. Il Movimento 5 stelle partiva da poco meno del 10 per cento nel 2020: le aspettative erano alte, anche perché la Campania ha dato sempre buoni risultati a livello nazionale e il candidato era identitario.

Conte, però, prende quanto di buono c’è nella vittoria: «Fico ha battuto sonoramente un candidato di Fratelli d’Italia, un esponente del governo Meloni, senza mischiarsi a una lotta nel fango. Per il M5s è una doppietta storica: due governatori di regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno» scrive in un post. Il presidente del Movimento ha seguito lo spoglio insieme a Fico.

Una delle argomentazioni proposta a più riprese dalla governance dei Cinque stelle per giustificare gli scarsi risultati collezionati nelle più recenti tornate elettorali era infatti proprio quella sul profilo del candidato: Matteo Ricci, nelle Marche, troppo riformista e per altro coinvolto in un’indagine a ridosso del voto, Eugenio Giani, in Toscana, simbolo del riformismo più renziano. Ma perfino Pasquale Tridico, in Calabria, espressione sì del Movimento 5 stelle ma senza il tempo di battere il territorio.

Le dinamiche

Stavolta, Conte è andato all in: ma per il momento, i territori non sembrano restituirgli lo stesso impegno. Anche nella sua regione, la Puglia, Conte si è presentato due volte, ma il risultato non sembra riuscire ad andare oltre la doppia cifra (6-8 per cento, sempre secondo Youtrend). Anche qui, i vertici del partito speravano nel colpaccio, dopo il buon risultato di cinque anni fa, quando il M5s era arrivato alla soglia del 10 per cento.

Insomma, senza il Pd non ci sarebbe stato niente da fare e non è un caso che il primo intervento per conto del partito, affidato al vicepresidente Riccardo Ricciardi, insiste sulle peculiarità dei territori. «Non si deve fare un raffronto continuo tra il nazionale e le elezioni territoriali. Ogni territorio ha la sua peculiarità. Il terreno nazionale ha altre dinamiche. La partita nazionale è un'altra cosa» ha detto il capogruppo M5s alla Camera.

All’orizzonte, la discussione sulla legge elettorale, che la maggioranza ha intenzione di intavolare a breve. Mentre il Pd alla luce degli ultimi risultati punta sul mantenere lo status quo, a domanda Ricciardi spiega di preferire un sistema elettorale proporzionale: «Quando uno ha consenso, alla fine può fare la legge elettorale che vuole, ma emerge. È chiaro che uno cerca di rimodellarla a sua immagine e somiglianza. Noi siamo per cambiarla, siamo per una legge elettorale proporzionale» spiega il capogruppo.

© Riproduzione riservata