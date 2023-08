I bilanci delle forze politiche, resi pubblici nelle ultime settimane, confermano che la Lega non ha badato a spese per la campagna elettorale. Fino a chiudere con un disavanzo di quasi 4 milioni di euro. Meno pesante il quadro per Italia viva, che comunque ha avuto più uscite che introiti

Due soli partiti hanno chiuso con un bilancio in perdita nel 2022, un destino che unisce ancora una volta i “due Mattei” della politica italiana, Renzi e Salvini.

Di fronte alle spese che superano gli introiti hanno dovuto seguire una strategia ben precisa: alzare l’asticella dello scontro, sia con gli alleati - o presunti tali - sia con gli avversari.

Lo scopo? Avere maggiore spazio e visibilità. Il quadro peggiore è quello della Lega per Salvini premier (Lsp). Il disavanzo ammonta a quasi 4 milioni di euro con il patrimonio netto finito addirittura in negativo, seppure solo di 25mila euro.

Salvini senza freni

Le spese per la campagna elettorale hanno inciso, eccome: 3,2 milioni di euro sono stati investiti per manifesti e materiali di propaganda, 2,3 milioni di euro per la diffusione di pubblicità sui canali a disposizione.

E ancora: ci sono 283mila euro per i costi legati all’organizzazione di manifestazioni e ulteriori 269mila per le collaborazioni e i rimborsi spese. Il totale è di 6 milioni e mezzo di euro solo per la massiccia comunicazione voluta dall’attuale vicepremier. Una cifra impegnativa, che ha inciso sui conti e non ha pagato in termini elettorali. Salvini ha fatto finta di niente e continua a tirare dritto.

Così il follow the money spiega la necessità di una strategia politica d’attacco da parte del segretario della Lega. Salvini si è intestato la battaglia per la costruzione del ponte sullo Stretto, ha avviato la campagna per un condono fiscale - con annessa frenata nella sua stessa maggioranza - e ha cercato in ogni modo di rivendicare la tassa sugli extraprofitti delle banche, che l’alleata rivale, Giorgia Meloni, gli ha subito sfilato.

Di mezzo ci sono i voti, certo, ma anche le donazioni di imprenditori e singoli cittadini, oltre che la necessità di accaparrarsi le risorse del 2 per mille, che i contribuenti destinano alle forze politiche nella dichiarazione dei redditi.

L’unica buona notizia per Salvini è che la “vecchia” Lega nord, il Carroccio ridotto a mera bad company, sta procedendo al saldo dei famosi 49 milioni di euro dovuti allo Stato dopo la sentenza di condanna: dalla relazione sul bilancio emerge che restano comunque da versare 18,1 milioni di euro.

I problemi di Renzi

Qualche problema, seppure inferiore, lo sta vivendo pure l’altro Matteo, Renzi. Il bilancio di Italia viva ha fatto registrare un disavanzo di 55mila euro, ma con una macchina decisamente più piccola rispetto alla Lega, conservando poi un patrimonio netto in positivo di 555mila euro. Spicca la voce pubblicità e propaganda per cui il partito renziano ha speso poco meno di un milione di euro, esattamente 969mila.

A differenza di Salvini, però, Renzi può rivendicare un risultato elettorale superiore alle attese. Dopo la rottura con Carlo Calenda, però, serve cambiare passo. Quindi ha prima cancellato qualsiasi ipotesi di fusione con Azione e poi ha lanciato l’opa su Forza Italia, attaccando la leadership del segretario, Antonio Tajani.

Ma se Renzi e Salvini piangono, gli altri partiti hanno poco da stare allegri. Il ritratto emerge dai rendiconti resi pubblici nelle ultime settimane. Azione ha chiuso il rendiconto con un avanzo di quasi 45mila euro, una cifra più che dimezzata rispetto ai 113mila euro del 2021 e che rappresenta il dato più basso dalla fondazione del partito. Il patrimonio netto resta buono di 619mila. Calenda, facendo forza su un quadro economico positivo, non ha badato a spese, in vista delle politiche di settembre: per la comunicazione, legata in vari modi alla campagna elettorale, se ne sono andati circa 2 milioni di euro.

Forza Italia e i Berlusconi

Forza Italia ha vissuto un 2022 economicamente eccellente, ma solo in apparenza. L’utile di 1,3 milioni di euro è stato realizzato a fronte di un patrimonio netto in negativo di 99 milioni di euro, che sono i famosi debiti del partito verso la famiglia Berlusconi.

L’avanzo è stato spinto in gran parte dalle donazioni provenienti dai figli e dal fratello dell’ex presidente del Consiglio, oltre che dalla Fininvest, che in totale hanno garantito elargizioni per 600mila euro. Comunque vada, le casse degli azzurri sono dunque indissolubilmente legate agli umori della famiglia del fondatore, morto lo scorso giugno.

Tra tutte le forze politiche, le cose vanno a gonfie vele solo per Fratelli d’Italia che ha fatto registrare un avanzo di esercizio di 492mila euro in linea con la crescita dei consensi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siede così al vertice di una struttura solida con un patrimonio netto di oltre 2,5 milioni di euro. E il Pd? I conti, lasciati in eredità dalla segreteria di Enrico Letta, sono stati sostanzialmente buoni. L’avanzo di gestione è stato di 572mila euro, riportando il patrimonio netto a 600mila euro. È stata ben ammortizzata la spesa di 3,1 milioni di euro di spese elettorali (che include propaganda, organizzazione eventi, sondaggi) a cui si aggiungono 884mila euro di consulenze e collaborazioni occasionali, maturate in concomitanza del voto. Il Pd ha quindi investito intorno ai 4 milioni di euro per la campagna elettorale.

Rimpianto finanziamento pubblico

Il Movimento 5 stelle vanta un avanzo di 126mila euro. Tutto bene, quindi? Non proprio. La performance è dovuta soprattutto alle restituzioni degli eletti, che nella scorsa legislatura erano molto più numerosi. Per far fronte a questa perdita, il M5s deve sperare in una buona campagna del 2 per mille. Gli ultimi rendiconti pongono, ancora una volta, il problema delle risorse da destinare ai partiti. In parlamento ci sono già varie proposte di legge: due del Pd, firmate alla Camera da Stefano Vaccari e al Senato da Andrea Giorgis, che chiede «un finanzia­mento pubblico ragionevole, condizionato al rispetto dei princìpi di democrazia interna e di gestione trasparente delle risorse». A parziale sostegno di questa tesi, c’è un disegno di legge di Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia, che punta a riscrivere tutta l’organizzazione dei partiti, applicando l’articolo 49 della Costituzione. E all’interno della legge delega per il governo ci sarebbe anche il tema del sostentamento economico.

