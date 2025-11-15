l’editoriale

Contro la doppia trappola del referendum sulla giustizia

Marco Damilano
15 novembre 2025 • 20:35

Avanzano due modi di condurre (e perdere) la prossima campagna referendaria, che contengono due trappole, una tecnica e una politica. Il primo è quello che desidera il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La trappola del quesito tecnico. Due giorni fa ha affermato di volersi confrontare solo con figure qualificate, «se il presidente dell’Anm non accetterà ne trarrò le conseguenze», ha minacciato l’ex magistrato, ora biografo di Churchill, con tendenza all’emulazione. Il referendum sulla Costit

Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

