Il colpo di teatro provocatorio contro il manifesto di Ventotene ha coperto e nascosto i guai che assillano la premier Giorgia Meloni in casa. Da Bruxelles tutto appariva più lontano, rientrata a Roma ci sono almeno due dossier spinosi da gestire e un alleato da tenere a bada.

Mentre Meloni dal vertice europeo ha assicurato che volerà presto alla Casa Bianca, il vicepremier Matteo Salvini l’ha preceduta annunciando di aver avuto «quindici minuti di telefonata» «cordiale e concreta» con il vicepresidente americano J.D. Vance, in cui i due hanno parlato delle «opportunità di cooperazione tra i due paesi» e anticipato di voler fare presto una «missione negli Usa con imprese e investitori per rafforzare la partnership». Pur parlando di «eccellenze italiane nelle infrastrutture stradali e ferroviarie ed eccellenza americana nel campo della connessione satellitare» (la specialità del consigliere di Trump, Elon Musk), l’intento di Salvini è quello di avvicinarsi sempre di più all’amministrazione trumpiana, scavalcando a destra la premier per tentare di ritagliarsi lo spazio di interlocutore diretto.

L’obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento del Maga in Italia, dopo gli endorsement di Musk ad Afd in Germania e Nigel Farage nel Regno Unito. Certo la strada è lunga, tuttavia i tentativi di accreditamento all’estero da parte di Salvini non sono passati inosservati a palazzo Chigi. Dal punto istituzionale non ci sono timori, ma sul fronte politico apre l’opa ostile a destra per l’elettorato ultraconservatore ammaliato dal tycoon.

La Corte dei conti

Sul governo grava anche il peso di una riforma che sta mettendo in agitazione alti papaveri di stato e minaccia di incrinare la complessa architettura istituzionale. Il campo è ancora quello della magistratura: con quella ordinaria è in atto ormai un aperto conflitto istituzionale sulla separazione delle carriere e si sta aggiungendo il contrasto anche con quella contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono sul piede di guerra per una riforma che punta a cambiare volto all’istituzione e che porta una firma pesante come quella dell’ex capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e oggi ministro Tommaso Foti, ispirata però dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal consigliere giuridico e oggi giudice costituzionale Francesco Saverio Marini. Obiettivo: rendere la corte un organo prevalentemente consultivo per la pubblica amministrazione, riducendone le funzioni di controllo.

A nulla, per ora, sono serviti i tentativi delle toghe di trovare un canale di dialogo. Ieri i magistrati contabili sono tornati a chiedere al parlamento un ripensamento a tutto tondo della riforma, su cui non c’è un pregiudizio assoluto ma la volontà di lavorare a un testo in modo concertato. «C’è stato ascolto in sede di audizione» ha detto la presidente dell’Associazione magistrati Corte dei conti, Paola Briguori, «ma nel testo di riforma non se ne è vista traccia». Rafforzando le funzioni consultive della corte e riducendo invece quelle di controllo, il rischio è che «si produca inefficienza» e «si cancelli un presidio fondamentale di verifica sull'utilizzo dei fondi pubblici».

Nei giorni scorsi in commissione è arrivato infatti il sì anche al tetto che impedisce alle condanne erariali di superare il 30 per cento del danno accertato e il ddl contiene una legge delega sull’organizzazione della Corte che minaccia di ridimensionare le sue diramazioni territoriali. Coosì la Corte «diventa uno scudo per i funzionari, riducendo la loro responsabilità amministrativa anche nei casi di mala gestione», ha detto la toga Davide Vitale. Con l’effetto di deresponsabilizzare chi gestisce il denaro pubblico, sulla falsariga in chiave amministrativa di quanto già fatto nel settore penale con l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Rischiando così di rendere poco efficaci rispetto alle richieste europee anche i controlli sulla spesa dei fondi Pnrr.

Eppure, forte di un’ispirazione nella galassia vicina alla premier, la riforma sta proseguendo sorda a qualsiasi critica. Il testo, dopo un ulteriore rinvio, dovrebbe arrivare in aula alla Camera i primi giorni di aprile e dunque potrebbero esserci spiragli per ritocchi, ma fonti parlamentari confermano che il margine è stretto. L’effetto, dunque, rischia di essere quello di saldare insieme nello scontro la magistratura contabile con quella ordinaria e a breve potrebbe accordarsi anche quella amministrativa del Consiglio di Stato, in cui circola il timore di essere la prossima ad essere colpita.

Le commissioni

Come non bastasse, il parlamento è in subbuglio. Da mesi si attende infatti il rinnovo dei presidenti delle commissioni parlamentari, che vanno confermati o cambiati ogni due anni. Si tratta di nomine di prestigio e soprattutto politicamente strategiche, il cui gioco di incastri è difficile quanto quello della composizione dei membri di sottogoverno, dove pure vanno riempite alcune caselle rimaste vacanti. La questione è ferma proprio per questo: toccare qualcosa rischia di far crollare tutta l’impalcatura. «Ci saranno di sicuro scontri», assicura un membro di Fratelli d’Italia.

Per questo, per ora, nessuno si è assunto l’onere di prendere l’iniziativa. Eppure andrà fatto e allora sì le frizioni saranno inevitabili: Tajani chiede da tempo un riequilibrio nei rapporti di forza, Salvini non ha alcuna intenzione di rinunciare a nulla e anche in FdI c’è chi chiede di essere promosso. Eppure, fino al congresso della Lega dei primi di aprile, l’intenzione di palazzo Chigi è quella di non acuire i conflitti. Poi però il rischio è di farli esplodere, considerato che si ripresenteranno anche le distanze in politica estera in materia di riarmo.

