La Corte dei conti e il Ponte sullo Stretto, il giorno del giudizio

La società Stretto di Messina ha inviato 4mila pagina per rispondere ai rilievi della magistratura contabile. E per legge il Ponte può essere costruito anche senza via libera della Corte
È il giorno da “dentro o fuori” per il ponte sullo Stretto. A meno di clamorosi slittamenti, la Corte dei conti deve infatti decidere se bollinare la delibera Cipess, approvata lo scorso agosto, per l’opera che dovrebbe collegare la Calabria alla Sicilia. Il pronunciamento dovrebbe arrivare nelle prossime ore, come confermano fonti interne all’organismo. Si gioca tutto sul filo del tecnicismo giuridico. Ma la ricaduta sarà in ogni caso politica. Tuttavia, secondo quanto viene riferito a Domani,