Cresce ancora il numero di contagi da Covid-19 in Italia. Il ministero della Salute ha registrato 4.458 nuovi casi. È un nuovo record dalla fine del lockdown ed è in aumento rispetto ai 3.678 di mercoledì. Si tratta del secondo aumento consistente nell’arco di due giorni: mercoledì i contagiati erano aumentati di mille unità rispetto ai 2.677. Nessuna regione è a zero contagi. La crescita dei contagi segue quella dei tamponi che raggiungono quota 128mila dopo che mercoledì erano stati 125mila. Scendono invece le vittime del virus che passano da 31 a 22.

© Riproduzione riservata