Cpr in Albania, Meloni fa scaricabarile: «Non è colpa mia se sono fermi». Il “bottino” di Rama

Giorgia Meloni e Edi Rama
Giulia Merlo
13 novembre 2025 • 20:10

La premier dice che i centri in Albania «funzioneranno» e accusa toghe e Ue. Tirana incassa investimenti e promesse politiche sul suo ingresso nell’Unione

Il clima del vertice intergovernativo tra Italia e Albania è quello di un incontro tra vecchi amici. Abbracci e sorrisi tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, pacche sulle spalle tra i rispettivi ministri delle due nutrite delegazioni. Presenti anche i vertici di Cassa depositi e prestiti, Simest, Sace e Leonardo. Nella cornice di villa Pamphilj la lingua veicolare, «senza bisogno di traduttori», è stata l’italiano e i temi sul tavolo erano i più vari: dall’economia alla sanità, dai migranti alla difes

