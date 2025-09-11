Oltre a costruire i centri di Gjadër e Shëngjin il governo ha speso oltre 70 milioni. Nel frattempo abbiamo donato a Tirana due motovedette e la nave Libra. Avere dati certi è complicato, ma la stima per il reflagging di quest’ultima, a carico dell’Italia, è di gran lunga superiore ai costi di una possibile rottamazione

Il piano del governo Meloni per fermare i flussi migratori con il sostegno dell’Albania è stato messo in discussione da una recente sentenza della Corte di cassazione, ma intanto i costi dell’operazione continuano ad aumentare.

Nel computo degli oneri italiani rientrano anche quelli delle navi militari che Roma ha ceduto negli ultimi mesi alla controparte albanese e che ammontano a svariati milioni di euro. Una situazione simile a quella che si verifica già da anni con la Libia e, più recentemente con la Tunisia, entrambi paesi del Mediterraneo con cui Roma ha all’attivo degli accordi per il controllo e la gestione dei flussi migratori.

La “flotta”

Le prime imbarcazioni militari a essere trasferite all’Albania sono state le due motovedette classe 400 Cavallari in dotazione alla capitaneria di porto. La cessione a titolo gratuito è stata inserita nel decreto-legge del 28 marzo 2025, n. 37, lo stesso intervenuto sui centri per migranti costruiti sul territorio albanese.

Nel testo finale mancano riferimenti al costo dell’operazione e al valore effettivo delle motovedette, entrate in servizio nel 1990, ma il valore di ciascuna imbarcazione si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

Ad aprile è poi arrivata la firma da parte del ministro della Difesa Giulio Crosetto del decreto di trasferimento della nave Libra, la stessa usata per trasportare i migranti dall’Italia nel centro di Gjadër, in Albania. Come riportato su diverse riviste specialistiche della difesa, la Libra sarà la principale unità della marina albanese, che ha in dotazione imbarcazioni da pattugliamento e sorveglianza di modesto dislocamento e dimensioni ridotte.

Anche in questo caso, lo schema di decreto per la cessione, a titolo gratuito, dell’ex imbarcazione militare non presentava alcuna informazione sui costi, ma si parlava solo di un’operazione di reflagging a carico del bilancio del ministero della Difesa.

Il costo dell’operazione

Da qui la richiesta di chiarimenti presentata, durante l’esame del decreto in commissione Bilancio della Camera, da Marco Grimaldi (AVS). Secondo la risposta fornita al deputato l’operazione dovrebbe avere un costo di circa 1,6 milioni di euro, una stima effettuata sulla base di minimi lavori di ripristino.

Per quanto riguarda la cessione, il decreto specifica già che il ministero della Difesa «è autorizzato a cedere a titolo gratuito materiali non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, a paesi in via di sviluppo e paesi partecipanti al Partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione».

L’Albania rientra in questa definizione, ma ciò che viene contestato da Grimaldi è l’onere del reflagging a carico dell’Italia e il fatto che persino la rottamazione della nave avrebbe un costo minore rispetto alla sua cessione.

Questo tipo di operazione viene spesso giustificata non solo nell’ambito della cooperazione, ma anche come un vantaggio per le casse dello stato, dato che si tratta di unità non più utilizzate o che saranno presto sostituite da mezzi più moderni.

Eppure, secondo le stime presenti nella nota, la dismissione della Libra costerebbe tra i 200 e i 250mila euro. Se rottamata insieme ad altre unità navali potrebbe persino fruttare all’Italia tra i 70 e i 100mila euro.

«Un mezzo militare, armato e operativo per almeno quindici anni, viene donato a spese dei cittadini italiani per rafforzare una marina destinata al respingimento, alla sorveglianza, al controllo», dice Grimaldi. «Un dono da milioni, solo per cambiare bandiera, che si aggiunge alla spesa abnorme dei Cpr albanesi: un progetto che svuota l’accoglienza del suo senso e trasforma la solidarietà in detenzione forzata».

L’accordo Italia-Albania

Il progetto iniziale prevedeva in totale una capienza di oltre mille posti. A fine marzo 2025 ne erano stati realizzati solo 400 a Gjadër. Per questi, e per il centro non alloggiativo di Shëngjin, il ministero della Difesa ha sottoscritto contratti per 74,2 milioni di euro. I centri, però, nel 2024 sono stati operativi per appena 5 giorni. Secondo un rapporto redatto dall’organizzazione per i diritti umani Action Aid, in collaborazione con l’università di Bari, in questo periodo la gestione dei Cpr è costata 114mila euro al giorno.

Nel frattempo l’accordo tra Roma e Tirana deve fare i conti con la sentenza della Cassazione, ma non solo. Anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che le norme italiane che definiscono alcuni paesi di origine come «sicuri» per le persone richiedenti asilo non rispettano il diritto dell’Unione europea.

Secondo la sentenza, gli stati possono stilare la propria lista, ma spetta poi ai giudici verificare che la designazione sia conforme al diritto dell’Unione. La Corte ha anche stabilito che gli stati membri dell’Unione europea non possono designare un paese come «sicuro» se non offre un’adeguata protezione all’intera popolazione, mentre le norme italiane permettono di ritenere un paese sicuro escludendo specifici gruppi.

© Riproduzione riservata