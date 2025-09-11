Oltre a costruire i centri di Gjadër e Shëngjin il governo ha speso oltre 70 milioni. Nel frattempo abbiamo donato a Tirana due motovedette e la nave Libra. Avere dati certi è complicato, ma la stima per il reflagging di quest’ultima, a carico dell’Italia, è di gran lunga superiore ai costi di una possibile rottamazione
Non solo Cpr, la nave regalata all’Albania ci costa 1,6 milioni
11 settembre 2025 • 20:12
