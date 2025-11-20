L’altra faccia della crisi fra Quirinale e Meloni: il vero “complotto” è contro Schlein

true false

«Garofani ci ha bruciato la relazione introduttiva di Montepulciano». La battutaccia circolava mercoledì alla Camera, quasi mentre Elly Schlein esultava per l’approvazione all’unanimità dell’introduzione nel codice penale del principio «del consenso libero e attuale», che chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è violenza. Un voto reso possibile dall’accordo fra la segretaria Pd e la premier Giorgia Meloni, e sottolineato dalle deputate Pd con la simbolica scelta di indossare un giacc