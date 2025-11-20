«Con la segretaria Pd si perde»

L’altra faccia della crisi fra Quirinale e Meloni: il vero “complotto” è contro Schlein

Daniela Preziosi
20 novembre 2025 • 07:00

Le parole “rubate” a Garofani raccontano un clima di sfiducia nel Pd. Critiche che lei inizia ad ascoltare. Per questo va a Montepulciano

«Garofani ci ha bruciato la relazione introduttiva di Montepulciano». La battutaccia circolava mercoledì alla Camera, quasi mentre Elly Schlein esultava per l’approvazione all’unanimità dell’introduzione nel codice penale del principio «del consenso libero e attuale», che chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è violenza. Un voto reso possibile dall’accordo fra la segretaria Pd e la premier Giorgia Meloni, e sottolineato dalle deputate Pd con la simbolica scelta di indossare un giacc

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.