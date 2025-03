«Ministro buongiorno, ci scusi il disturbo. Avremmo bisogno di parlare con lei per un articolo che stiamo realizzando. Possiamo sentirci? O preferisce ricevere le domande in altro modo». Così abbiamo contattato Guido Crosetto per avere la sua versione sui fatti scoperti da Domani sui debiti accumulati – tra il 2013 al 2017 – dall’attuale ministro della Difesa per l’appartamento in via Margutta, a Roma, e per l’hotel de Russie, una struttura a 5 stelle a pochi passi da piazza del Popolo, nel cuore della capitale.

«Siete delinquenti»

La risposta al messaggio è stata una sequenza di offese: «Gli unici rapporti che potete avere con me sono in tribunale dove spero paghiate per i reati che avete commesso e continuate a commettere», ha scritto Crosetto.

Successivamente ha chiesto che fosse inserito nell’articolo un suo virgolettato sulla stessa falsariga: «Io non rispondo alle domande di giornalisti che ho denunciato per atti gravissimi nei confronti miei, della mia famiglia e che sono tuttora indagati dalla procura di Roma. Persone che interpretano il giornalismo attraverso la commissione di atti illegali. C’è un limite che spero verrà sanzionato dalla giustizia».

Non abbiamo dato seguito alle provocazioni e abbiamo risposto: «In ogni caso le domande le invio per correttezza al suo ufficio stampa. Arrivederci». Crosetto ha aggiunto un altro insulto: «Non voglio che nessuno abbia rapporti con delinquenti come voi».

Il messaggio all’ufficio stampa

Quindi ci siamo rivolti all’ufficio stampa per concordare l’invio delle domande: «Sebbene il ministro non abbia voluto nemmeno conoscere le domande, per obbligo professionale le invio. Nel caso in cui ci ripensasse e volesse darci una replica», era il contenuto del nostro messaggio. La risposta è stata: «No comment, no domande, no nulla». Le domande sono state comunque inviate. Ma senza avere risposte.

